Motorola One Macro: el nuevo tanque ya tiene fecha de llegada

El fabricante Motorola presentó oficialmente el Motorola One Macro, el nuevo integrante de la familia One que -al igual que los modelos anteriores-, posee una característica distintiva con la cuál intentará ganarse un lugar en el mercado de los dispositivos de gama media alta o superior.

El modelo One Vision se destacó por su función Night Vision para sacar fotografías de calidad en condiciones de escasa luz, el One Action por poder apaisar los videos de acción grabados en formato vertical, mientras que el One Zoom por ofrecer una mejora en el zoom de la cámara.

En este caso, el Motorola One Macro tiene por objetivo tomar fotografías macro, es decir obtener imágenes con una gran calidad de detalle pese a ser sacadas a una distancia ínfima.

Tiene una pantalla de 6,2 pulgadas HD+, con resolución 1520 píxeles (p) x 720 p, y 270 píxeles por pulgada (ppi).

Funciona con sistema operativo Android 9.0, incluye un procesador Media Tek Helio P70, octa core, a 2 GHz, y tiene una memoria RAM de 4 gigabyte (GB) y almacenamiento interno de 64GB, expandible hasta 512GB mediante una tarjeta microSD.

En la parte trasera cuenta con un sistema de triple cámara. El sensor principal es de 13 megapíxeles (MP) con láser autofoco; otro sensor de 2MP se encarga de brindar profundidad a cada toma.

El tercer sensor también es de 2MP, fue especialmente diseñado para las fotos macro y, permite tomar imágenes en detalle (y rápidamente gracias al foco láser) a una distancia de 2 centímetros, algo imposible en otros dispositivos de gama media.

Las fotos macro salen con el fondo fuera de foco sin necesidad de procesar algunos, algo normal en imágenes de ese tipo.

En la parte trasera, por otro lado, aparece un sensor de 8MP con apertura de foco de f2.2.

La batería es otro de los puntos fuertes de este dispositivo gracias a contar con 4000 mAh, con tecnología de carga rápida a 10W.

Precio y disponibilidad

El equipo fue presentado oficialmente en la India por unos US$ 140. El fabricante confirmó que lo anunciará de forma oficial en América latina, Europa y los Estados Unidos el próximo 24 de octubre. ¿El valor? Se presume que será algo superior.

Al igual que el Motorola One Zoom, este Motorola One Macro no forma parte del programa de beneficios Android One. No obstante, la empresa garantiza actualizaciones de seguridad y sistema operativo de forma inmediata.