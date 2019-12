Motorola One Hyper: el nuevo tanque con cámara todoterreno de 64 megapíxeles

Se acaba un año intenso para Motorola, fabricante que presentó catorce dispositivos en el transcurso de los doce meses. Pero además, consiguió alcanzar un market share de 38% en el siempre complicado mercado argentino.

Antes de los festejos de Navidad, el fabricante lanzó oficialmente el nuevo Motorola One Hyper, un smartphone que tiene una pantalla “de borde a borde” de 6,5 pulgadas, una cámara principal de 64 megapíxeles (MP) de ultra-alta resolución, y una cámara frontal pop-up de 32MP como mejores cartas de presentación.

"Somos líderes de venta en todo lo que se refiere a retail. Este año, cuando muchas empresas tuvieron algunos inconvenientes, nosotros crecimos más que en 2018. Y para el próximo año, tenemos muchos más equipos para lanzar", explicó Germán Greco, gerente general de Motorola Argentina, en diálogo con Infotechnology.

El dispositivo cuenta con una pantalla Total Vision de 6,5 pulgadas, funciona con sistema operativo Android 10 nativo, y posee un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 675 con procesamiento de Inteligencia Artificial avanzado.

Tiene una memoria RAM de 4 gigabytes (GB) de RAM y almacenamiento interno de 128 GB, expandible hasta 1 terabyte (TB) mediante una tarjeta microSD.

El equipo, que está protegido para soportar derrames y salpicaduras, incluye una batería de 4.000 mAh que, según el fabricante, ofrece una autonomía de 38 horas.

El Motorola One Hyper es un nuevo integrante de la familia One, que se diferencia por tener cada una de sus terminales una característica particular y única que los distingue.