Motorola One Action, el nuevo tanque que "tiene de todo" y cuesta $ 26000

Pese a la devaluación del peso y la complicada situación económica de la Argentina, diferentes fabricantes mantienen a rajatabla sus planes con el objetivo de incrementar su porción de mercado en el negocio local de los smartphones.

Uno de ellos es Motorola, que presentó oficialmente Motorola One Action, un nuevo integrante de la familia Motorola One y cuyo gran diferencial es una cámara ultra gran angular de 117 grados.

Con este dispositivo, el fabricante, incluso, competirá de forma directa en el segmento de las cámaras de acción, liderado por la exitosa Go Pro.

¿Cómo es el equipo?

Cuenta con una apariencia similar al Motorola One Vision, aunque la gran diferencia es que posee una cámara triple en lugar de una doble que ofrece la chance de conseguir excelentes videos de acción.

En ese sentido, la terminal permite realizar grabaciones con el celular ubicado en posición vertical y luego disfrutarlos de forma horizonta o apaisada sin tener que soportar grandes franjas negras a su alrdedor.

Cuenta con una cámara principal triple: tiene un sensor principal de 12 MP (apertura de foco f1.8, PDAF y grabación de video 4K); otro sensor de 5MP (para realzar la profundidad, con una apertura de foco de f2.0) y otro sensor Action Cam de 16 MP, con apertura de foco f 2.2, estabilización electrónica, ultra gran angular Full HD de 117°, quad Pixel.

“El lente tiene una sensibilidad cuatro veces superior a otros celulares al momento de captar luminosidad, transformándolo en ideal para grabar videos en condiciones de escasa luz”, explicó Martín Errante, gerente de Producto de Motorola Argentina, en diálogo con Infotechnology.

“Es un equipo que viene a cumplir con algo diferente. Es el primero en el mercado que otorga la posibilidad de grabar de forma vertical los videos y luego verlos de forma apaisada. El resultado de ese video de acción no sería posible sin el ángulo amplio que brinda el gran angular de 117°. Ofrece, básicamente, cuatro veces más de área de visión. Además, cuenta con tecnología de estabilización de vídeo mejorada”, detalló Errante.

El Motorola One Action posee además soporte de tecnología de Inteligencia Artificial. Así el usuario puede contar con varias diferentes funciones a la hora de tomar (y luego editar) una fotografía (color directo, composición inteligente, detección automática de sonrisas, iluminación de retrato, optimización de tomas –saturación, retrato, y atardeceres-, entre otras)

La terminal posee una pantalla Full HD+ (2520 píxeles x 1080 p) de 6,3 pulgadas IPS con 432 ppi y relación de aspecto 21:9.

Incluye un procesador Samsung Exynos 9609 octa core, a 2,2 GHz, el mismo que el Motorola One Vision. Su sistema operativo es Android 9.

Cuenta con una memoria RAM de 4 gigabytes (GB) y almacenamiento interno de 128GB, expandible mediante una ranura para tarjetas microSD. La memoria interna es UFS con lo cual el equipo ofrece una mayor velocidad de respuesta.

Incluye una batería de 3500 mAh, que ofrece tecnología de carga rápida de 19 W. Además, cuenta con protocolo de conectividad NFC.

Otro de sus diferenciales es que está incluido en el programa de beneficios Android One, que garantiza 2 años de actualizaciones y 3 años de parches de seguridad.

Su tamaño es de 160,1 mm de alto x 71,2 mm de ancho X 9,15 mm de profundidad. Además, pesa 176 gramos.

En comparación con el Motorola One Vision, este Motorola One Action ofrece básicamente una propuesta diferente en su cámara: en este equipo no está presente la función Night Vision, pero sí ofrece la grabación de video con tecnología Action Cam.

“La idea de la familia Motorola One es captar nuevos usuarios mediante dispositivos disruptivos que ofrezcan una característica única cada uno de ellos”, explicó Valeria Fernández, gerente de marketing de Motorola Argentina.

Los números de la compañía

Por su parte, Germán Greco, gerente general de Motorola Argentina, explicó el buen momento que exhibe la compañía en el mundo y en el país.

En ese sentido, resaltó que en el transcurso del último año fiscal –que la compañía mide entre los meses de abril a marzo- la firma consiguió obtener ganancias –superiores a los US$ 500 millones- luego de cinco años.

En ese sentido, puntualizó que la compañía tuvo un crecimiento de 15% en unidades vendidas entre enero de 2018 y marzo de 2019.

Según el ejecutivo, Motorola consiguió en los Estados Unidos un crecimiento de 50% y se ubica actualmente como el cuarto fabricante con mayor market-share del mercado.

Detalló que los modelos de Moto G y Moto Z continúan siendo los más comercializados en la Argentina.

En Latinoamerica, en tanto, Motorola creció 4% durante el último año fiscal, con un avance de 12% en la activación de los equipos.

En ese contexto, la Argentina se encuentra en una posición destacada tras alcanzar el 40% de market share y transformarse en el país con mayor participación de mercado para Motorola.

“Es el cuarto país más importante del mundo para la compañía. Aún en la crisis de 2018 tuvimos un crecimiento sustentable, disminuyendo los plazos de todo. De producción, entrega y de salida de productos en la calle”, destacó.

Hace dos meses, Motorola presentó en la Argentina el Motorola One Visión, un equipo que se destaca por la potencia de su cámara de 48 megapíxeles (MP) y la posibilidad de sacar fotos de excelente calidad en situaciones de escasa luz gracias a su función Night Visión (Modo Nocturno). “Nos fue tan bien que no damos abasto con la producción, a partir de la alta demanda que tiene”, completó Greco.

“Antes de las PASO, contábamos con el 65% del mercado local de teléfonos que poseen un valor mayor a los $ 20.000. Actualmente, nuestro portfolio oscila entre los $ 9.000 y $ 30.000”, completó Greco.

El Motorola One Action ya está disponible en la página oficial de Motorola, los puestos de venta, cadenas de retail y operadoras. El precio del equipo asciende a $ 25.000 o 12 cuotas sin interés de $ 2166.











CA CARLOS ALTEA