Moto G9: los nuevos tanques de Motorola tienen de todo y cuestan menos de $ 33.000

El fabricante anunció el lanzamiento del Moto G9 Play, Moto G9 Plus, y Moto G9 Power en la Argentina. Todas sus características, diferenciales, precio y disponibilidad.

Motorola vuelve a ser noticia. Pocas semanas después del arribo del smartphone Motorola One Fusion, el fabricante presentó oficialmente en la Argentina la nueva generación del lineal Moto G9, la familia de dispositivos más exitosa de la marca en el transcurso de los últimos años.

"La novena edición de este lineal, que llega al país apenas 1 mes después que en el resto del mundo, vuelve a apuntalarse en el argumento de siempre: una excelente relación entre prestaciones-calidad y precio", remarcó Germán Greco, gerente General de Motorola.

En esta ocasión, bajo el lema “Lo querés, lo tenés”, la empresa confirmó la llegada de tres nuevos “tanques”: el Moto G9 Play, Moto G9Plus y Moto G9 Power.

Los tres dispositivos se destacan por la eficacia de sus cámaras, la resolución de sus pantallas y la autonomía de sus baterías.

Moto G9 Play

Cuenta con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles (MP) con tecnología Quad Pixel 6, modo Night Vision y apertura focal de f/1.7.

Este equipo de gama media, incluye también un sensor de Profundidad que le agrega un atractivo efecto de fondo borroso a los retratos con bordes bien definidos y cámara Macro Vision, que permite acercarse al objetivo hasta cuatro veces más que cualquier otro lente estándar.

Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 662 y cuenta con asombrosas funciones de IA que potencian la cámara para ayudar a capturar fotos increíbles sin tener que estar buscando botones.

Posee una pantalla Max Vision (20:9) HD+ de 6,5” inmersiva, diseñada para maximizar el área de visualización.

Por otro lado, cuenta con 64 gigabytes (GB) de almacenamiento interno, expandible hasta 512GB mediante una tarjeta microSD.

Moto G9 Plus

Esta terminal de gama media ofrece un sistema de cuatro cámaras de 64 MP, batería de máxima duración, rendimiento ultra potente especialmente optimizado para juegos y con una pantalla Max Vision FHD+ de 6,8”, con tecnología HDR10.

Según el fabricante, el sistema de cuatro cámaras de alta resolución permite capturar el momento en cualquier circunstancia e independientemente de las condiciones de iluminación.

El sensor principal de 64 MP con tecnología Quad Pixel y Night Vision. Además, cuenta con lente Ultra Gran Angular, una cámara Macro (que permite acercarse hasta cuatro veces más al objetivo que cualquier otro lente estándar) y un sensor de Profundidad para retratos de calidad profesional.

Las sofisticadas funciones de IA del procesador Qualcomm Snapdragon 730G permiten sacar fotos de gran calidad y disfrutar de la mejor experiencia en juegos con rendimiento optimizado.

Además, ofrece un rendimiento hasta 57% más rápido (en comparación con el Moto G8 Plus) y es un 20% más eficiente en términos energéticos.

Incluye 4GB de RAM y 128 GB de memoria interna y la opción de agregar hasta 512 GB mediante una tarjeta microSD. Cuenta con tecnología NFC.

Posee una batería de 5.000 mAh que, según Motorola, le otorga una autonomía de hasta dos días por carga completa. Además, posee tecnología de carga rápida mediante el cargador TurboPower.

Moto G9 Power

Como en las versiones anteriores, este equipo se destaca por la potencia de su batería, que es de 6.000 mAh, con carga rápida de 30 Watts.

Según el fabricante alcanza una autonomía de hasta 60 horas con una sola carga.

Por otro lado, el dispositivo -cuyo lanzamiento fue a nivel global-s cuenta con una cámara de ultra alta resolución de 64 MP que proporciona una claridad y precisión de color excepcionales.

En ese sentido, cuando la luz no es la adecuada, la tecnología Quad Pixel permite que cada foto sea nítida y brillante gracias a una sensibilidad lumínica 4 veces mayor.

Por otro lado, incluye un sensor de Profundidad, y lente Macro. La cámara frontal de 16 MP también incluye tecnología Quad Pixel y modo Night Vision

El Moto G9 Power tiene una pantalla Max Vision HD+ de 6,8 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 662, una memoria RAM de 4 GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, expandible hasta 512 GB mediante una tarjeta microSD.

A la hora de filmar videos, el teléfono también permite grabar imágenes en blanco y negro y solo elegir secciones específicas para mantener el color.

My UX y software

Con cada uno de estos dispositivos, la firma ofrecerá la versión más pura del sistema operativo Android (sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas); las experiencias Moto y múltiples funciones y características personalizables nuevas.

Por ejemplo, con My UX, los usuarios pueden crear su propio tema eligiendo fuentes, colores y formas de íconos, para hacer de su teléfono un dispositivo verdaderamente personalizado.

Por otro lado, los equipos cuentan con un botón exclusivo dedicado al Asistente de Google, ubicado en el costado del teléfono.

Asimismo, Motorola lanzará en estos modelos la aplicación Hello You, una nueva plataforma de comunicación integrada que ofrece servicios y contenidos.

Esta plataforma centraliza, de forma fácil y práctica, consejos para el uso de los smartphones, información y diagnóstico del teléfono, canales de comunicación con Motorola, así como también noticias de interés general y juegos.

En el menú de Hello You, el usuario podrá ver toda la información sobre su smartphone, como datos de almacenamiento y también, podrá controlar cómo están utilizando todas las aplicaciones instaladas.

Por otro lado, la función “Diagnóstico” permitirá realizar una prueba de hardware para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de hardware, tales como resolución de pantalla, pantalla táctil, conectividad, flash, botones, micrófono y altavoces, entre otros.

La misma función también incluirá los contenidos de Hello Moto Argentina, en la que se ofrece una serie de consejos para que los usuarios saquen el máximo provecho de su smartphone e información de interés general. Esta nueva plataforma Hello You, estará disponible en los equipos próximamente.

Precio y disponibilidad

El Moto G9 Play estará disponible en la Argentina en colores Azul Eléctrico y Rosa Spring a un precio sugerido de $ 23.999.

El Moto G9 Plus también estará disponible a partir de hoy en dos colores: Azul Dive y Rosa Champagne, a un precio sugerido de $32.999.

En tanto, el Moto G9 Power estará disponible en las próximas semanas en dos colores: Morado: Sónico y Verde Granito. Aún no fue confirmado su valor pero fue confirmado que llegará antes de Navidad.

Los 3 modelos se podrán conseguir en los Motorola Store, a través de la tienda Motorola y en las principales cadenas de retail y operadores del país.

CA CARLOS ALTEA