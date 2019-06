Monopatines eléctricos: Uber quiere revolucionar las calles e invirtió u$s 200 M

Mientras tímidamente comienzan a ser parte del paisaje porteño, en varias ciudades estadounidenses y europeas los monopatines eléctricos son una parte vital del transporte urbano para distancias cortas y un negocio con varios jugadores interesados en una porción de la torta.

Uber compró una de las compañías líderes en el sector el año pasado y acaba de anunciar cómo será la nueva generación de estos vehículos.

Se trata de Jump, un emprendimiento de movilidad sustentable pionero de San Francisco que nació en 2010, creció, se volvió rentable y que en abril de 2018 fue adquirido por Uber.

El monto de la compra no fue oficializado pero meses antes Jump se presentó a una posible ronda de inversores buscando más de US$ 100 millones. De acuerdo al sitio Techcrunch, la operación se cerró por US$ 200 millones.

Como parte de Uber, Jump ofrece el servicio de bicicletas y monopatines eléctricos, ambos pensados para aquellos usuarios que realizan recorridos para los que un automóvil sería costoso o muy lento.

Hoy tiene presencia en San Francisco, Washington, Sacramento, algunos barrios de Nueva York, Berlín, Lisboa, Madrid y París, entre otras ciudades.

Ayer por la mañana, en la segunda jornada de la conferencia Uber Elevate en Washington, Jump presentó su nuevo modelo de monopatín eléctrico, que tiene el foco puesto en la seguridad. Se trata de una versión más grande y pesada, lo que permiten una mayor estabilidad y una mejor experiencia de manejo, además de aumentar su vida útil.

Pero quizá la novedad más atractiva tiene poco de futurismo y mucho de efectividad retro. Los frenos originales, que estaban implementados como anillos en el manubrio, fueron reemplazados por una versión inspirada en los clásicos frenos de bicicleta.

“Nos dimos cuenta que nuestros usuarios se sentían más cómodos y seguros con este tipo de freno manual, que les da mayor confianza y una usabilidad perfecta. Este freno, además, controla ambas ruedas del monopatín, lo que es mucho más efectivo”, explicó Holt.

Se espera que los flamantes monopatines -que en Estados Unidos y otros mercados angloparlantes son denominados “scooters”- llegue en la tercera semana de junio a distintas ciudades estadounidenses y en dos meses a Europa.

Llos planes para 2019 de Uber no contemplan la expansión de este servicio en la Argentina pero la puerta está abierta para que sea más adelante.

El otro anuncio de Jump En Uber Elevate fue un nuevo modelo de sus bicicletas eléctricas, una de las más populares en su tipo.

“Sentimos que, en algún modo, introducimos una nueva manera de andar en bicicleta, ya que no se necesita de mucho esfuerzo. Es lo más parecido a lo que uno siente en las pasarelas mecánicas de los aeropuertos: uno camina como si fuera un superhéroe, con extra fuerza. Esto es igual”, graficó Holt.

Según la ejecutiva, estas bicicletas tienen “un cerebro y un corazón”. El cerebro es lo que le permite estar comunicado con el sistema general de Uber, desde donde se las puede pedir y desbloquear cuando están estacionadas. El corazón es su batería eléctrica, cuyo diseño fue cambiando con el tiempo.

El plan para el año que viene es empezar a sumar “kioskos” en donde se podrán conseguir baterías cargadas y listas para ser usadas. Serán el primer modelo de e-bike con baterías cambiables en segundos.

El mercado de alquiler de bicicletas eléctricas está creciendo en varias partes del mundo. Jump informó que el año pasado sólo en la ciudad de San Francisco que 63 mil usuarios hicieron 625 mil viajes con ella y que cada bicicleta fue usada para siete viajes cada día, más del doble de lo que realiza una bicicleta tradicional.

Su competencia directa es Ford GoBikes, una compañía operada por Lyft, que en San Francisco tiene 1200 bicicletas y 5.500 usuarios activos diarios, que en 2018 hicieron 1.4 millones de viajes

TOMÁS BALMACEDA