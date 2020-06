Los nuevos teclados importados que no te cansan y no se rompen: los quieren todos y arranca en US$ 100

La pandemia global de coronavirus COVID 19 generó que miles de personas incrementaran significativamente el tiempo de uso de sus computadoras hogareñas a partir de las medidas de aislamiento social dispuestas para evitar el contagio del virus.

En ese contexto, muchos usuarios tomaron la decisión de comenzar a probar los nuevos teclados ergonómicos que, entre otros beneficios permiten reducir la tensión que se genera en las manos a la hora de escribir, respecto a los tradicionales equipos rectangulares y planos.

En la actualidad, existen diferentes modelos con características propias bien definidas. A continuación, un breve punteo con los más destacados.

Las diferencias más importantes se encuentran actualmente en el diseño de los teclados, comodidad, personalización, rendimiento y garantía.

Los valores de los equipos rondan entre los US$ 60 y US$ 130, aproximadamente, aunque en algunos casos pueden superar el rango de los US$ 200.

Logitech Ergo K860 (US$ 129,99, en Amazon.com): aparece como un teclado realmente cómodo, más allá que aparece dividido por un pequeño espacio en forma de triángulo en la parte medio. Además, exhibe una corvatura ondulada en todo el cuerpo. Según el fabricante, el diseño permite que las manos y hombros descansen en una posición más natural.

Puede conectarse vía Bluetooth con hasta tres dispositivos e intercambiarlos con sólo presionar una tecla. Además, la aplicación Logitech Options permite personalizar sus teclas de función y realizar un seguimiento de los dispositivos emparejados.

Microsoft Ergonomic Keyboard (US$ 59,99, en Amazon.com): la compañía fundada por Bill Gates construyó un teclado con un diseño similar al de Logitech, es decir, un teclado dividido con una curvatura que corre del centro al teclado. Los manos de los usuarios pasan a reposar en un generoso borde inferior.

A diferencia del Logitech K860, el dispositivo de Microsoft se conecta mediante un cable. Esto genera que no sea tan práctico poder usarlo con diferentes dispositivos. De todos modos, permite personalizar las teclas de función, y crear macros para simplificar tareas complejas. El punto a favor es que su valor es casi la mitad del dispositivo de Logitech.

Perixx Periduo-505 (US$ 56,72, en Amazon.com): uno de los equipos ergonómicos con precio más bajo, que combina el teclado ergonómico y un mouse vertical, perfecto para personas que pasan muchas horas delante de la computadora. Se conecta vía cable USB e incluye un reposamuñecas. Su diseño también ofrece dos zonas separadas y en ángulo con el objetivo de brindar mayor comodidad a los brazos. Ambos lados se encuentran inclinados para que la posición personal sea la mejor posible y los usuarios no sufran lesiones por pasar varias horas en una mala posición. Cuenta en el centro del teclado con una rueda de scroll, que permite navegar por internet o por documentos de una forma más rápida.

Microsoft Sculpt Ergonomic (US$ 120, en Amazon.com): uno de los teclado más reconocidos y recomendados. La firma lanzó una versión que combina el dispositivo más un teclado numérico independiente y ratón ergonómico. El equipo permite cambiar la inclinación del teclado en dos posiciones, para que esté más alto de las muñecas o de la parte superior. La posición de las teclas está organizada según la posición natural de los brazos, así como la profundidad de las teclas a los dedos. Incluye un reposamuñecas acolchado para agregar comodidad a las muñecas al posarse para escribir durante todo el día. El teclado numérico es inalámbrico y se comercializa por separado. El mouse también está diseñado para que la mano está en una posición más cómoda y natural. Incluye una tecla Windows integrada.

Logitech MX KEYS (US$ 199,88 en Amazon.com): Incluido en las Masters Series de la empresa, este teclado, con forma más tradicional fue diseñado para ejecutivos creativos y pensado para "codificadores". Posee un diseño un poco más tradicional respecto a los anteriores modelos. El fabricante detalla que “el aumento de la estabilidad de las teclas reduce el ruido y optimiza la capacidad de respuesta para que sientas, pero no escuches, cada pulsación”. En ese sentido, todo el cuerpo de las teclas MX se mantiene unido por una sola placa de metal, para una construcción sólida que nunca se desliza alrededor de su escritorio. Por otro lado, posee sensores de proximidad que detectan sus manos, iluminando el teclado en el momento en que sus dedos se acercan. Las teclas retroiluminadas se desvanecen cuando se abandona el escritorio, ahorrando energía para esos momentos de inspiración. La intensidad de la retroiluminación se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación o se puede ajustar manualmente.

Perixx PERIBOARD-512 (US$ 39,72, en Amazon.com): Su diseño está basado en uno de los primeros teclados ergonómicos creados por Microsoft. Posee teclas de membrana y también está separado en dos zonas. Además de la separación para las manos y de poseer un diseño curvado para que se adapte a la longitud de cada dedo, este teclado incluye detalles como un teclado numérico y botones de dirección. Incluye 7 botones extra para el control de reproducción de música o vídeo en Windows. Una desventaja es que no es inalámbrico y, por tal motivo, el usuario deberá utilizar un puerto USB para conectarlo.