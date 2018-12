Lo último en tecnología, ¿ya conocés todas las novedades?

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

El mundo gira y evoluciona a pasos agigantados. Cuando te quieres dar cuenta, te has quedado atrás y estás desactualizado. Pero para eso estamos nosotros aquí, para evitar que eso ocurra y mantenerte al día de todo lo que te interesa saber. ¡Sigue leyendo para informarte!

El paraíso de los pequeños robots

Bueno, no nos referimos a esos robots humanoides que salen en las películas de ciencia ficción y que son una especie de mayordomos en las casas del futuro. Todavía no hemos llegado a eso, aunque quizás ya no lo vemos tan imposible. Sin embargo, existe otra clase de robots que nos asisten en las tareas domésticas diarias, haciéndolas más livianas o encargándose de ellas por completo.

Es el caso de los robots aspiradores. Hace ya bastante años que los primeros salieron al mercado, pero, sin embargo, solamente ha pasado algún tiempo desde que se han popularizado en los hogares de clase media. ¿Por qué han tardado en ser aceptados por los consumidores?

Existía cierto grado de desconfianza, y no sin motivos. Eran necesarias algunas mejoras para hacer del producto un artículo verdaderamente eficiente y funcional. En base a esto, los últimos y más modernos modelos, han incorporado sensores capaces de identificar superficies.

De esta manera, el robot aspirador sabe si está llegando a una alfombra, cuyas necesidades de aspirado son diferentes que las de las de las extensiones lisas de suelo. Pero no solamente esto. Antes, chocaban continuamente con paredes, puertas e incluso se caían por las escaleras.

Nada de esto sucede con los perfeccionamientos tecnológicos a los que han sido sometidos. Ahora, además, son más silenciosos y no molestan cuando están en funcionamiento. Se han hecho inteligentes, y cuando la batería está a punto de agotarse, vuelven solos a la estación de carga.

Se trata de robots especialmente recomendables en casas con mascotas, que acumulan mucha cantidad de pelo y residuos provenientes de la piel de los animales. Aparte de un asunto de limpieza, se trata también de una cuestión de higienización y salud.

En el blog de tecnología ElReplicante.es puedes obtener mucha más información acerca de estos pequeños amigos que ayudan a mantener nuestro hogar mucho más limpio y al mismo tiempo nos ahorran la tediosa tarea de tener que barrer a diario. ¿Te llaman la atención tanto como a nosotros?

La inteligencia artificial ya nos llama a la puerta

Toc, toc. Ha llegado, ha dado el salto desde las empresas punteras en Silicon Valley y ahora se quiere meter dentro de nuestras casas, de nuestros coches, de las aulas, los hospitales y por todas partes. Ya no es un producto de lujo, sino que pretende convertirse en un artículo de primera necesidad.

¿Cómo es posible? Pues muy sencillo: cada vez somos más y más dependientes de ella y llegará el día en el que la necesitemos porque las antiguas opciones convencionales ya no estén disponibles. Así que más nos vale ir aprendiendo todo lo que podamos antes de que sea demasiado tarde.

Pero es un tema complejo. Aunque los desarrolladores innovan para que podamos usar la inteligencia artificial a nuestro favor de forma intuitiva, no todo el mundo se aclara igual cuando hablamos de avances tecnológicos. Hay que tener en cuenta que, como ya comentábamos más arriba, estos se producen muy rápidamente y no todo el mundo es nativo digital.

Nuestros abuelos y padres nacieron cuando apenas existía la televisión y los teléfonos móviles eran dispositivos inimaginables hasta para los más soñadores y optimistas. ¿Cómo se les explica ahora a todas estas personas que ya tenemos neveras capaces de hacer la compra online ellas solas?

Pero la inteligencia artificial tiene cientos de aplicaciones más allá de las domésticas. Se usa en ámbitos tan variopintos como las energías renovables o la lucha contra el crimen. ¿Algunos ejemplos? controlar placas solares a través de fotos solares o prevenir delitos antes de que estos lleguen a cometerse. Alucinante, ¿no es cierto?

Como ves, una herramienta de amplio espectro que deja pocos sectores sin aplicación posible. Además, ya no estamos hablando del futuro, si no del presente más inmediato. Quizás debemos asumir que a partir de ya va a formar parte de nuestras vidas, seamos conscientes de ella o no.

Si te interesa la inteligencia artificial y otros temas tecnológicos punteros como los móviles de última generación, consolas, smartwatches, y otros gadgets y dispositivos, así como comparativas, guías de compras, ofertas y soporte de expertos, tenemos lo que buscas: el blog de Xataka. Date una vuelta por allí para descubrir las últimas novedades.

Has visto solamente una pequeña parte, pero sabes que este es un mundo que puedes explorar sin parar y enterarte de algo siempre más sorprendente. No pongas freno a tu curiosidad y atrévete a ir siempre un poquito más allá, ¡el futuro ya está aquí!