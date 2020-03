Lo nuevo de Twitter: ahora se suman historias para competir con Instagram

Snapchat, Instagram, Facebook: todas las redes sociales han sumado la opción de Historias a sus plataformas. Twitter, hasta ahora, no había aplicado las famosas stories. La red social de Facebook decidió incorporar historias llamadas "Fleets", con el mismo formato de las Stories que ya conocemos.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c