Lo nuevo de Samsung Unpacked 2020: auriculares, relojes inteligentes, tabletas y otro smartphone plegable

Samsung lo hizo de nuevo. En un evento virtual denominado Unpacked 2020 –el segundo del año-, el gigante surcoreano presentó oficialmente el Samsung Galaxy Note 20, su nuevo buque insignia, junto al resto de los dispositivos que forman su nuevo ecosistema.

Según el fabricante, los nuevos equipos fueron diseñados y pensados para disfrutar al máximo la próxima “nueva normalidad”.

Durante el evento, la compañía mostró las tabletas Samsung Galaxy Tab 7 y Samsung Galaxy Tab 7 Plus, los auriculares Samsung Buds Live, el reloj inteligente Samsung Galaxy Watch 3, y la nueva generación de su teléfono plegable Samsung Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Tab 7 y Samsung Galaxy Tab 7 Plus

La compañía detalló que ambos dispositivos fueron creados para maximizar la producción y disfrutar los contenidos personales en los tiempos libres.

Samsung Galaxy Tab S7 posee una pantalla de 11 pulgadas, mientras que la Samsung Galaxy Tab S7 Plus posee un display SUPER AMOLED de 12,4 pulgadas, el más grande en un producto de este tipo en la actualidad.

Cuenta con una tasa de barrido de 120 Hz, lo que le brinda la chance de otorgar imágenes brillantes y claras.

Poseen un diseño más delgado respecto a los diseños anteriores. Además, se le puede añadir fácilmente un pequeño teclado que también incluye un cómodo soporte para los usuarios fanáticos de las películas, series o, incluso, videojuegos.

La posibilidad de sumar un cómodo teclado le brinda a la tableta la posibilidad de usarla como la pantalla de una notebook tradicional e incrementar su uso y productividad.

Al igual que los Samsung Galaxy Note 20 y Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ambas tabletas cuentan con el S-Pen, el pequeño lápiz inteligente que, en esta nueva versión cuenta con una considerable reducción de latencia.

A partir de un nuevo acuerdo con el gigante estadounidense Microsoft, los usuarios de las tabletas podrán sincronizar sus aplicaciones (Android) fácilmente a una computadora personal que posea sistema operativo Windows 10 e, incluso, usar varias de ellas al mismo tiempo como, por ejemplo, Spotify e Instagram.

Además, las tabletas contarán con aplicaciones pre cargadas pensadas para el diseño, como Canva o Clip Studio. Gracias al acuerdo con Microsoft también tendrán precargado el servicio de Microsoft Teams.

El nuevo S Pen por ejemplo, permite marcar palabras, traducirlas, sincronizar notas y hasta grabar audios, entre algunas de las nuevas funciones.

El precio de la Samsung Galaxy Tab 7 será de US$ 649 -Wi-Fi-, US$ 749 -LTE-, y US$ 849 -5G-. En tanto, el valor de la Samsung Galaxy Tab 7 Plus será de US$ 849 -Wi-Fi-, US$ 949 -LTE, y US$ 1.049 -5G-.

Galaxy Watch 3

El nuevo reloj vuelve a ofrecer más de 80.000 capas de personalización y, en esta edición, hasta incluye la posibilidad de utilizar fotos tomadas de nuestro celular hasta incluso, amoldarlo con los colores de la vestimenta.

Brinda la chance de chequear todas las aplicaciones del clima, pero también un completo monitoreo de la salud, ya que permite chequear la presión de la sangre o realizar un electrocardiograma en apenas pocos segundos.

El valor del Galaxy Watch 3 en color bronce oscilará entre los US$ 399 y US$ 449, mientras que en su versión negra rondará entre los US$ 429 y US$ 479.

Galaxy Buds Live

Esta nueva familia de auriculares cuenta con un nuevo diseño y una mayor flexibilidad.

Se destacan también por la confortabilidad y su aerodinámico diseño. Según el fabricante, pueden utilizarse durante todo el día al ser cómodos y seguros.

Poseen una autonomía que se extiende hasta 21 horas y pueden sincronizarse fácilmente aplicaciones como, por ejemplo, Spotify, ya que cuentan con tres micrófonos incorporados y un bost para mejorar la audición de los sonidos más graves. Además, poseen tecnología de cancelación de sonido. El valor de los Samsung Galaxy Buds Live alcanzarán los US$ 169.

Acuerdo con Xbox

A partir de un acuerdo con esta compañía, los nuevos dispositivos Samsung contarán con el Xbox Game Pass, el servicio de la compañía de entretenimiento, que le permitirá a los usuarios disfrutar en sus teléfonos o tabletas, por ejemplo, de los mismos títulos que poseen en sus consolas.

Este acuerdo entre ambas empresas se basa en el avance del cloud gaming, que tiene como uno de sus argumentos principales la posibilidad de jugar los juegos favoritos en cualquier lugar, y mediante cualquier dispositivo.

A partir del 15 de septiembre, los usuarios podrán pre ordenar el bundle, que incluye un control de Xbox con un accesorio especial para sumar el Samsung Galaxy Note 10, por ejemplo.

Por otro lado, gracias a la tecnología Samsung Dex, la compañía confirmó que mejoró la posibilidad de transferir las imágenes de un celular a cualquier pantalla Samsung, y transformarlo así en una segunda pantalla.

Samsung Galaxy Z Fold 2

La nueva versión del dispositivo plegable posee una pantalla de 6,2 pulgadas al estar cerrado, cifra que se extiende hasta las 7,6 pulgadas cuando se encuentra abierto.

Su pantalla cuenta con la tecnología Infinity 0 Display y una optimización de refresco óptima.

El nuevo equipo saldrá a la preventa en noviembre próximo.

Posee una cámara para selfies en la parte delantera y un sistema de tres cámaras en su parte posterior.

Cuenta con una batería de 4500 mAh, que le brinda una autonomía que se prolonga durante todo el día sin inconvenientes.