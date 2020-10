Llegó el nuevo iPhone para bolsillos en crisis, menos de US$700 por el mejor de todos: cómo traerlo

Llegó el día más esperado por los fanáticos de Apple. Tim Cook, el actual CEO de la compañía, anunció la llegada del iPhone 12, un nuevo iPad y una actualizada serie de smartwatches.

Sobre la nueva velocidad

El soporte inalámbrico 5G de los nuevos iPhones pondrá a Apple en el mismo cuadrilátero en el que ya pelean otras firmas como Samsung Electronics Co., Google, y Motorola, entre otras. Apple anunció que la compañía Verizon tendrá cobertura en todo Estados Unidos. “El 5G se volvió una realidad”, anunciaron.

La nueva línea también marcará la mayor variación en el tamaño de las pantallas de Apple en años, agregando un modelo de 5,4 pulgadas y una versión de 6,7 pulgadas. El nuevo iPhone 12 ya contará con tecnología 5G.

"Amamos los cargadores inalámbricos pero puede dañar tu batería", aseguró la compañía. Apple anunció MagSafe, el primer cargador rápido de iPhone: es de 15 watts y está equipado con sensores NFC para detectar tu teléfono. Se pega a la parte de atrás del celular.

También, mejorarán las fundas 'cargadoras' de iPhone con este nuevo sistema. Además, lanzarán MegSafe Duo: para cargar el celular y un smartwatch al mismo tiempo. Apple anunció que en unos meses añadirán al ecosistema de cargadores un escritorio de carga.

Nuevo iPhone 12

Su diseño está reforzado con bordes de aluminio y vidrio detrás y adelante. El iPhone 12 vendrá en cinco colores: negro, blanco, rojo, azul y verde. Costará US$ 799, más baratos que los modelos del año pasado.

Comprado con el iPhone 11, el nuevo iPhone es 11% más fino y 15% más chico. Su pantalla cuenta con tecnología Super Retina OLED. Un escudo de cerámica: Apple añadió cristales de nanocerámica para mejorar la durabilidad del nuevo iPhone.

En ese sentido, los especialistas estiman que los nuevos teléfonos tendrán el rediseño más importante desde el iPhone X en 2017, agregando lados cuadrados en reemplazo de los bordes redondeados actuales.

En ese sentido, los cuatro modelos se dividirán en dos versiones de nivel de entrada y dos variaciones Pro.

Los teléfonos de gama alta estarán fabricados con acero inoxidable, mientras que los dispositivos menos costosos, con aluminio. Apple, por otro lado, planea agregar un escáner Lidar, una cámara de detección de profundidad que mejora las aplicaciones de realidad aumentada, a los modelos más caros.

Los especialistas remarcaron que también se espera que la compañía retire el adaptador de carga de pared de las nuevas cajas de iPhone, una medida que Apple remarcó que ayudaría al medio ambiente. El cambio también podría ahorrarle a la empresa decenas de millones de dólares al año.

Además de conectividad 5G, el nuevo iPhone 12 incluiría un nuevo procesador A14 que funcionaría mediante el sistema operativo iOS 14. El chip A14 biónico del iPhone 12 "marcó la historia de Apple", según la vicepresidenta de productos.

Mantendrán la calidad de la cámara en el iPhone 12 y la mejoraron para 'disminuir' el ruido. Expandirán el "modo noche" y la cámara frontal, para que no se necesite flash para sacar selfies.

iPhone 12 mini

Tiene un tamaño compato de 5.4 pulgadas y una pantalla con tecnología Retina XDR display. Según la compañía, es el smartphone "más pequeño y más liviano con 5G del mundo hasta el momento". También cuenta con el 'escudo' de cerámica para hacerlo durable. El iPhone 12 mini costará US$ 699.

Se podrá elegir 64, 128 o 256 GB en el modelo iPhone 12 y iPhone 12 mini. La diferencia clave es el tamaño: el modelo mini tiene una pantalla de 5.4" mientras que la pantalla del iPhone 12 es de 6.1 pulgadas. Ambos tienen puntas curvas. Apple conserva 'Haptic Touch' y confirmó que 3D Touch no volverá en próximos modelos.

El iPhone 12 y iPhone 12 mini comparten especificaciones:

Pantalla HDR.

True Tone.

Color ancho (P3).

Toque háptico.

Relación de contraste 2.000.000:1.

625 liendres de brillo máximo; 1200 nits brillo máximo (HDR).

Recubrimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares.

Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente.

La línea Pro de Apple

El iPhone Pro y Pro Max vendrán equipados con materiales premium. Tienen un diseño elegante, con bordes de aluminio ultra durables y un terminado super brilloso gracias al vidrio con nanopartículas de cerámica. El iPhone 12 Pro empieza a US$ 999 y la capacidad mínima será 128 GB mientras que el Pro Max costará US$ 1099.

Ambos modelos vienen equipados con pantalla HDR, True Tone, gama cromática amplia (P3), respuesta háptica o Haptic Touch, contraste de 2.000.000:1, brillo máximo de 800 nits o de 1.200 nits (HDR).

Las especificaciones de la cámara resultan muy importantes para los amantes de Apple.

Sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo.

Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°.

Gran angular: apertura de ƒ/1,6.

Teleobjetivo: apertura de ƒ/2 (iPhone 12 Pro) y apertura de ƒ/2,2 (iPhone 12 Pro Max).

Zoom óptico de acercamiento x2, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x4 (iPhone 12 Pro).

iPhone 12 Pro

La pantalla del iPhone Pro será de 6.1”, retina XDR de alta resolución que transmite medio millón de píxeles. Permiten grabar en alta resolución HDR. Introdujeron la función ‘Deep Fusion’, una nueva tecnología a la cámara frontal.

iPhone 12 Pro Max

En cuanto a las cámaras, el modelo Pro Max contará con un mejorado lente telefográfico y una apertura con un nuevo sistema de estabilización llamada OIS. La pantalla mide 6.7” y su precio comienza en US$ 999.

Agregarán un nuevo feature a la aplicación de cámara de fotos llamado “Apple ProRAW” y estará disponible en los teléfonos iPhone 12 Pro y Pro Max. El modo noche o ‘night mode’ fue mejorado en los nuevos dispositivos. En cuanto a la calidad de los videos, es el primer celular en grabar en Dolby Vision HDR.

¿Cuándo llegaría a la Argentina?

Si bien aún se desconoce cuál será la fecha oficial, en años anteriores el plazo entre la salida del equipo en el resto del mundo y su arribo al país osciló entre las 3 y 4 semanas, aproximadamente.

Los importadores locales oficiales de Apple en la Argentina son OneClick, MacStation, MaximStore y MaximSoft, y suelen ser los primeros en contar con los nuevos productos.

Por otro lado, más allá del elevado valor que suelen tener estos productos, operadoras como Movistar, Personal, y Claro, decidieron también traer años atrás los productos de la firma de la manzanita.

Otros modos de traerlo al país

En tanto, otros usuarios, antes del nuevo cepo al dólar impuesto por el Gobierno, solían traer diferentes dispositivos mediante el denominado servicio “Puerta a Puerta”, que ofrecía la posibilidad de conseguir los equipos con precios más baratos.

Desde su anuncio hasta la fecha, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras.

Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario. El sistema funciona con una franquicia sin impuestos de US$ 50, es decir, que el gravamen no corre en compras de hasta US$ 50.

Sin embargo, para compras superiores, existe un impuesto del 50% sobre el excedente. Además, las compras no pueden exceder el monto total de US$ 3.000.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Entre esas empresas aparecen TiendaMía, AtuCasa.Net, o Amazon Global. Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Una de esas empresas es ATuCasa.net. La empresa permite traer productos directo desde las tiendas e-commerce del exterior. Los pedidos llegan en 5 días y la empresa se ocupa de todos los trámites aduaneros. Según un relevamiento de Infotechnology, a través de este servicio se pueden ahorrar hasta $ 100.000 en productos de tecnología como notebooks.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior.

Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

También aparecieron diferentes "trucos" que usaban los argentinos. Por ejemplo, se gestó el truco de dividir los gastos de la tarjeta y así poder afrontar mejor los costos de comprar en el exterior.

Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.