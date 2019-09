Llegó el nuevo iOS 13 a los iPhone: cómo hay que hacer para instalarlo ya

Poco después del lanzamiento de los nuevos iPhone, y a un día de la salida de estos nuevos equipos a la calle, llegó el momento de la actualización de los distintos sistemas operativos de Apple.

El más conocido es el de los iPhone, que ahora será conocido como iOS 13 e incluye un nuevo modo oscuro, un fondo del escritorio renovado y colores oscuros para las otras aplicaciones. También trae un nuevo teclado oscuro en el que podrá escribirse deslizando el dedo.

Según Apple, el nuevo iOS 13 será un 30% más rápido en relación al reconocimiento facil del Face ID; las descargas serán 50% más pequeñas y las actualizaciones se achicarán 60% en tamaño.

Otras herramientas de software llegarán el próximo 24 de septiembre con el actualizado iOS 13.1.

Tim Cook, CEO de Apple, durante los anuncios de los nuevos sistemas operativos. Fuente: Bloomberg.

Además, la compañía de la manzanita anunció otros sistemas operativos para sus diferentes equipos. Llegará también el WatchOS 6 para los relojes inteligentes Apple Watch Series 3 y los siguientes (el Series 5, recientemente anunciado, llega hoy 20 de septiembre); mientras que para los Series 1 y 2 llegará para fin de año.

También los servicios de streaming de la compañía tienen el nuevo tvOS 13. De hecho, aquellos que quieren suscribirse al nuevo servicio Apple TV+ exige que los clientes tengas iOS 12.3 o más, tvOS 12.3 o posterior y macOS Catalina (en las computadoras Mac).

Por otro lado, la semana que viene llegará la actualización del iPadOS. Originalmente estaba pautado para el 30 del septiembre pero se adelantó al 24. Con esta novedad saldrá a la venta el nuevo iPad de 10,2 pulgadas de séptima generación. El iPadOS estará disponisble para el iPad Air 2 y posterior, todos los modelos del iPad Pro, el iPad de quinta generación y posterior y el iPad Mini 4 y posterior.

¿Cuáles son los equipos compatibles con iOS 13?

Por supuesto, varios equipos quedarán afuera. En esta oportunidad podrán actualizar el SO aquellos que sean dueños de los siguientes modelos: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR y iPod Touch (séptima generación).

En los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max vendrán con la nueva versión de iOS de fábrica.

¿Qué equipos quedaron afuera? El iPhone 5S, el iPhone 6, el iPhone 6 Plus y el iPod Touch de sexta generación. El motivo es que el hardwaer de estos dispositivos no tienen las características mínimas para soportar el nuevo sistema operativo.

Tim Cook anunciando actualizaciones. Fuente: Bloomberg.

¿Cómo instalar el nuevo iOS 13 en mi iPhone?

Hay dos posibilidades. La primera es verificar de forma manual si la actualización esta disponible. ¿Cómo? Hay que ir a "Ajustes" (en la Configuración), luego a "General" y finalmente a "Actualización Software". Si está disponible aparecerá allí.

La otra posibilidad es que el dispositivo envié una notificación avisando que el nuevo iOS 13 ya está disponible.

Conviene, en cualquiera de los dos casos, actualizar el equipo mientras está conectado a WiFi y hacerlo con la batería cargada por encima del 80%.