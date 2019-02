Llegó al país el "súper WiFi" alemán que se enchufa: compite con Amazon y es un avión

Actualmente, es común tener diferentes dispositivos tecnológicos repartidos por diferentes sitios de la casa. Tabletas por un lado, smartphones y notebooks, por otro. Asimismo, puede haber algún Smart TV y una consola de videojuegos también en el living. Lo que no puede faltar (y fallar) para disfrutarlos al máximo es conexión a Internet. Sin embargo, muchas veces el WiFi del router que brinda el proveedor del servicio no coopera.

Hace unos 17 años, en Hagen, una ciudad de Renania, ubicada en el norte de Westfalia, situada en la región del Ruhr, en Alemania, el emprendedor Heiko Harbers tomó la decisión de fundar una compañía que tuviera como objetivo mejorar la interacción entre los dispositivos electrónicos, tras enamorarse de la tecnología Powerline, que prometía modificar el mercado de internet para siempre.

De esta forma, en 2002, la firma Devolo apareció en escena y desde allí nunca más paró. En la actualidad, la empresa busca convertir los hogares comunes en casas inteligentes como así también a su red eléctrica.

Más allá del tiempo recorrido, Harbers aún mantiene casi el 100% de las acciones de la empresa en su poder. A fines de 2017, la firma –que emplea a unas 300 personas- arribó a la Argentina para posicionarse en el segmento de services provider. Sin embargo, con el paso del tiempo, la compañía también empezó a comercializar productos para el consumidor final.

Dos años después, la empresa de Harbers está en condiciones de modificar las deficiencias que suelen tener las conexiones WiFi hogareñas mediante sus adaptadores PLC Powerline.

“Ya son más de 37 millones los adaptadores dLAN vendidos por devolo a nivel internacional. Estos dispositivos para tener WiFi en cualquier ambiente de la casa no son un producto satélite para la empresa, sino que es su core. En esta tecnología es pionera”, explicó Agustín Rodríguez Varela, gerente de Ventas de Devolo en la Argentina, en diálogo con Infotechnology.

A mediados de 2017, Devolo trajo al país los primeros productos tres productos, divididos en dos líneas, destinados al sector minorista.

Una de las líneas es la 1200+ y está integrada por el adaptador PLC Powerline 1200+ WiFi ac Starter Kit (que posee 1200 megabyte por segundo de velocidad máxima).

La otra línea es la 550+, la cual está compuesta por dos dispositivos: el adaptador PLC Powerline 550+ WiFi Starter Kit (que tiene 550 megabytes por segundo de velocidad máxima); y un Adaptador Adicional.

¿Cómo funciona esta tecnología?

En principio, el usuario necesita alguno de los dos Starter Kits para tener la primera red Devolo en su casa.

“Las diferencias entre ambos equipos surgen porque el adaptador 1200+ brinda un punto de acceso a WiFi Dual Band en la casa, es decir, la más alta tecnología para conseguir un WiFi rápido, estable y de mayor alcance”, detalló.

El PLC Powerline 550+ WiFi Starter Kit, en tanto, también crea un punto de acceso y luego ofrece la chance de ampliar los puntos de acceso mediante la adquisición de los adaptadores adicionales expansibles que el usuario desee. De esta forma, se pueden agregar otros puntos WiFi en la habitación o espacio que se desee.

¿Cuál es la gran ventaja de estos adaptadores?

Que utilizan directamente la corriente eléctrica existente en la casa para transmitir los datos. Por tal motivo, las paredes o los techos que pueda haber en la casa no reducen la velocidad de la red WiFi ya que estos adaptadores crean un nuevo punto de acceso en cualquier tomacorriente. Es decir, una ventaja significativa en casas y departamentos grandes.

Las cajas de los adaptadores PLC Powerline 1200+ WiFi ac Starter Kit y del PLC Powerline 550+ WiFi Starter Kit incluyen dos dispositivos.

Uno de ellos, que no tiene wi fi, se enchufa en un tomacorriente cerca del router y se conecta a él mediante un cable de red, también incluido en el kit de instalación.

El segundo dispositivo Devolo, en tanto, se enchufa directamente en el espacio de la casa donde se necesita Wi Fi. Así, el punto de acceso WiFi se crea cuando se conecta este segundo dispositivo con el primer equipo instalado en la red eléctrica.

“Esta es la gran diferencia de estos adaptadores respecto a los repetidores tradicionales, que busca el punto de acceso WiFi y se conectan a él a través del aire. Devolo, en cambio, utiliza un medio más eficiente como el cobre para transmitir la señal WiFi. Es como si estuvieras cableado”, remarcó el ejecutivo.

Otra de las ventajas es que mediante los dispositivos Devolo que se comercializan en la Argentina la conexión WiFi permite atravesar paneles eléctricos, techos, paredes. “Otros equipos un poco más viejos necesitan funcionar en la misma fase. Con los equipos Devolo no. Es decir, no importa en qué lugar pongas cada dispositivo. Incluso, no hace falta que esté en la misma fase eléctrica, ni panel de la casa. El único requisito para que funcionen es que haya luz en el sector en el que se quiera tener WiFi”, añadió.

También cada uno de los adaptadores es compatible con una conexión por cable de Ethernet, ideales para proveerles Internet a una mayor velocidad a un Smart TV o una videoconsola de juegos.

Los dispositivos no necesitan ningún tipo de recarga especial. Simplemente, tenerlos conectados a la red eléctrica común. “Tiene un consumo común, de menos de 0,1 amper. La verdad no es algo diferente a cualquier dispositivo electrónico. La potencia que se usa para transmitir por la red eléctrica es muy bajo. Además, los productos Devolo cuentan con un PIN a tierra, otro de sus diferenciales”, agregó el ejecutivo.

“¿La diferencia entre ambas líneas de adaptadores? La mayor velocidad y el WiFi Dual Band de la línea 1200+. Además, tiene un poco más de alcance. Además, para la segunda mitad del año la idea de Devolo Argentina es traer al país Adaptadores Adicionales para su línea 1200+”, completó.

En Europa, Devolo brinda soluciones para proveedores de servicios IPTV como KPN y Orange, entre otros

Precio y disponibilidad

El adaptador PLC Powerline 1200+ WiFi ac Starter Kit tiene un valor de $ 8.399; el adaptador PLC Powerline 550+ WiFi Starter Kit ($ 5.699); y el Adaptador Adicional para la línea 550+ ($ 3.999).

Los productos Devolo se encuentran disponibles en Compumundo y en Datasoft, Falabella, Mercado Libre, Deventas.com, Ansila, Cellap SA, Dieser SRL, Durworks SRL, Las Vikingas S.R.L., Merkato, Ubi Store, entre otros locales.

El distribuidor oficial en la Argentina es la compañía Agro&Tec.

