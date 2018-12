Llegaron las "PC de bolsillo": cuánto cuesta y por qué son mejores

Se trata de un diseño de una empresa británica que trata de emular unas computadoras portátiles míticas de los años 90. Ya recaudaron US$ 1.000.000 para fabricarlas en China.

En el mundo actual, marcas que en otras épocas supieron marcar tendencia, como Palm y Blackberry, hoy son solo objeto de lanzamientos que apuntan a tocar la fibra sensible de la nostalgia.

Sin embargo, hay casos en donde las ideas de esa primera época de las dispositivos móviles están todavía presentes. El año pasado el diseñador industrial detrás de las legendarias Psion 5 de los años 90, Martin Riddiford, fue capaz de encontrar financiación para una pequeña computadora portátil –llamada Gemini- con teclas del tamaño al que estamos acostumbrados.

Se trata de un equipo con Android o Linux que parece un smartphone con un teclado, con 4 gigas de RAM y una batería de 4.220 mAh. Sin embargo, no tiene cámara fotográfica y si bien tiene capacidades para conexiones 4G-LTE, no permite realizar llamadas telefónicas.

En todo caso, Planet Computers consiguió -a través de la plataforma de crowdfunding Indiegogo- más de US$ 2.500.000, 284% por encima de la meta inicial. Y 7.000 fueron enviados a sus compradores.

Mirá también El nuevo teléfono de Samsung para "asesinar" a las marcas chinas Para evitar el crecimiento de firmas como Huawei y Xiaomi, el gigante surcoreano decidió presentar un potente terminal con una cámara de cuatro lentes antes del cierre del año.

Ahora, Planet apunta a mejorar este concepto y agregar el teléfono inteligente que le falta al Gemini. La idea detrás, claro está, es finalmente juntar lo mejor de una computadora persona con las facilidades que provee un smartphone.

Se llama Cosmo Communicator y viene con una pantalla de seis pulgadas y el teclado. Del otro lado está el auricular, una cámara de 24 megapíxeles, un sensor de huellas digitales y un botón para atender las llamadas telefónicas. Además incluye una pequeña pantalla para poder ver rápidamente quien llama, una feature que comienza a aparecer dentro del mundo Mobile.

El equipo trae 6 gigas de RAM, un teclado retroiluminado, 128 gigas de almacenamiento interno y Android Pie 9.0. Incluye también puerto para memoria microSD, dual SIM y conector para auriculares de 3.5 mm. El precio al público será de US$ 800 pero por ahora se puede comprar, nuevamente, a través de su campaña en Indiegogo a US$ 570. Por ahora, están próximos a alcanzar el millón de dólares (US$ 997.198 al momento de escribir estás líneas, para ser precisos.), más de 400% por encima de la meta que se pusieron.