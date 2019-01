Lenovo reedita histórico celular para sumarse a la moda de pantallas plegables

Cada año muestra innovaciones en los dispositivos móviles y este año parece que no será la excepción.

La mayoría de los fabricantes más importantes del planeta mostraron en el transcurso de los últimos meses sus prototipos con pantalla plegable, avance que parece marcará la próxima revolución de los teléfonos inteligentes.

En ese contexto, la compañía china Lenovo también tiene entre sus mangas un as para participar del incipiente nuevo mercado.

Según algunos rumores, la empresa revivirá el Motorola Razr, modelo histórico que supo alcanzar el éxito gracias su diseño delgado y la tapa que cubría su pantalla.

No obstante, sería un Razr renovado. Los rumores publicados por The Wall Street Journal indican que Lenovo tiene planeado dirigirlo a la gama alta y lanzarlo en el transcurso del próximo mes por un valor muy significativo: US$ 1500.

El plan es realmente ambicioso, ya que la empresa planea comercializar unas 200 millones de unidades, cifra similar a la primera versión de la terminal.

La gama de teléfonos Razr fue lanzada hace quince años y por aquel entonces consiguió comercializar más de 200 millones de unidades alrededor del planeta.

Algunos especialistas consideran que ese modelo le permitió a Motorola conseguir su momento de mayor éxito dentro del mercado de smartphones. Unos años después, en 2008, Apple lanzaría el iPhone y nada volvería a ser igual.

Lenovo cuenta con el sistema operativo Android como puntal base para su plataforma de dispositivos móviles. Sin embargo, pese a la popularidad del producto de Google aún no consiguió recuperar el territorio perdido en el pujante mercado de smartphones. En 2011, Motorola fue comprada por Google y luego, en 2014, por Lenovo.