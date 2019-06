Lanzan la Mac más cara y potente de la historia: cuánto sale y cuándo llega al país

Apple siempre genera revuelo. Y la Conferencia para Desarrolladores para Apple llevada a cabo en San José no fue la excepción. Porque en la cabeza de miles de fanáticos de la compañía quedaron resonando los nuevos anuncios del CEO, Tim Cook, y el resto de los ejecutivos de la empresa.

Y la Argentina no fue la excepción. Porque los dispositivos de la firma continúan siendo los más aspiracionales del mercado local, pese a su elevado precio.

¿Cuándo llegarán al país? “Ni bien Apple los homologue y licencie y cuenten con la certificación correspondiente, los equipos van a estar disponibles en la Argentina”, adelantó uno de los ejecutivos de una de las firmas encargadas de importar los dispositivos de la manzanita.

Más allá de su disponibilidad, otro punto a tener en cuenta será el costo de estos nuevos productos.

Por ejemplo, durante el evento de ayer, Apple detalló los precios de su nueva iMac Pro, que genera una fuerte impresión por contar con un chasis metálico, un interior modular y una parte externa que se quita fácilmente.

En su interior, la nueva Mac Pro incluye los últimos componentes disponibles: un procesador de 28 núcleos Intel Xeon, hasta 1,5TB de memoria y dos Radeon Pro Vega II. Incluso, se le pueden otras dos para alcanzar un total de 128 teraflops.

En su interior, incluye una gran cantidad de huecos y slots para conectar memorias adicionales. En total, posee 12 slots DIMM con seis canales de memoria y velocidades de 2933MHz. Además, cuenta con ocho slots PCIe, dos puertos Ethernet de 10Gb, dos puertos USB tipo C, y dos puertos USB. Su fuente de alimentación es de 1.400W y tiene tres ventiladores para airear todo el sistema.

Este nuevo modelo de iMac Pro estará disponible a partir de otoño (septiembre en los Estados Unidos) por un precio que arrancará en los $ 5999 dólares, para la versión con Intel Xeon de ocho núcleos, 256GB de SSD, 32GB de RAM y la tarjeta gráfica Radeon 580X.

No obstante, pese a que aún no se hizo público el precio oficial del modelo con procesador de 28 núcleos y 1,5 TB de RAM, el modelo tope de gama –aquellos que se arman a pedido- podría alcanzar los US$ 35.000.

¿Cuál es el precio que tendrán los equipos en la Argentina?

Los importadores consultados deslizaron que la proporción del precio de los equipos comprados en el país no representará una diferencia sustancial respecto al de los Estados Unidos.

“Si Apple lanza un equipo de este tipo es porque luego de diferentes estudios conoce que hay una necesidad latente. En el mundo y también en la Argentina”, deslizaron las fuentes consultadas.

Casos actuales

Para tener aproximadamente una idea sobre cómo serán los precios puede hacerse una comparación entre el que posee actualmente el mismo dispositivo en los Estados Unidos respecto al de un importador local.

En la página oficial de Apple, por ejemplo, el precio de una iMac Pro de 27 pulgadas con retina 5K Display, con un 6-core (9na generación Intel Core i5 processor) a 3.7GHz, con turbo boost de 4.6GHz y 2 terabyte de almacenamiento se consigue por US$ 2299 o unos 102.711 pesos argentinos, al cambio de hoy.

En tanto, en uno de los importadores locales, un equipo similar, un iMac Pro de 27 pulgadas pantalla Retina 5K y un procesador de 3.8 GHz Core (i5) se consigue por $ 167.799 (o abonando en dólares su valor alcanza los US$ 3.099).