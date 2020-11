La única manera de comprar computadoras realmente a mitad de precio: son usados "como nuevos"

El avance tecnológico y la oferta constante del mercado nos impulsan, por un lado, a la compra de dispositivos con nuevas funciones y diseños, y por otro, a desechar los aparatos que estaban en uso. La renovación de tecnología trae aparejada algunos interrogantes acerca de qué hacer con los equipos (PC, notebooks, monitores) que quedarán en desuso.

Una posible solución es decantarse por el modelo refurbished. ¿De qué se trata? Los productos refurbished (o “reacondicionados”) son aquellos artículos que se destinan a la re-comercialización tras haber sido revisados, reparados y re-embalados y representan una excelente alternativa para aquellos consumidores que deseen adquirir productos tecnológicos de reconocida calidad pero que disponen de bajo presupuesto. Verbígracia, los productos refurbished son equipos de segunda mano reacondicionados para la venta.

En la Argentina, PC Discount se dedica desde hace 20 años justamente a hacer un servicio que se llama ITAD, que por las siglas en inglés significa InformationTechnology Access Disposition, la disposición de activos de carácter informático. Es un modelo conocido en gran parte del mundo y que suele ser visible en Amazon.

"El modelo de refurbished en la Argentina funciona muy bien. El mercado argentino, por otro lado, tuvo un impacto particular que se inscribe en un proceso más prolongado. No tenemos un crecimiento sostenido, las altas tasas de interés en conjunto con el tipo de cambio inestable son problemas de larga data", explica Alberto Esswein, presidente de la compañía. "Esta condición particular provocó un aumento sostenido en los precios de los artículos tecnológicos nuevos, generando más dificultad en los usuarios para afrontar el recambio tecnológico."

Esswein confirma en charla con Infotechnology que los productos que venden provienen exclusivamente del recambio tecnológico de las grandes empresas. "Por una cuestión de escala y por el tipo de productos que reacondicionamos, no compramos equipos a usuarios y Pyme. En el mercado existen dos líneas de productos, los de gama hogareña, que están producidos para un mercado de consumo masivo y un rápido recambio. Y por el otro, los productos de gama empresarial, que se producen en función de los requerimientos de las grandes empresas, para soportar un uso intensivo en condiciones adversas. Dadas sus características, los productos empresariales son aptos para soportar un nuevo ciclo de uso. Al mismo tiempo tenemos un volumen de pedidos que nos exige una fuente de abastecimiento viable, junto a un proceso de producción que mantenga un estándar", desarrolla.

Entre los clientes de PC Discount están algunas de las empresas más importantes de Argentina, entre las cuales mencionan a Edenor, Globant, Dow, Total Austral, General Motors, Deloitte & Touche, Avon, MercadoLibre y Basf entre otros.

Respecto a las ventas, a principios de años esperaban vender unos 15.000 equipos, pero con la pandemia encima esa cifra se redujo a 9.000. ¿El motivo? Problemas de stock "La demanda fue buena, pero no fue acompañada por la venta por parte de empresa", señalan desde la firma. Por mes, están vendiendo unos 700 equipos.

"A los productos que tienen posibilidad se les da un segundo ciclo de vida y vuelven a salir al mercado que, generalmente, terminan desde una gran empresa a una pyme o terminan en un usuario final. Es decir, en cualquiera de nosotros. Porque son productos de mejor calidad que los productos que uno consume habitualmente en cadenas para consumidores", dijo Esswein, en una entrevista radial en FM Concepto 97.5.

¿Cómo puede vender una empresa sus equipos viejos?

PC Discount envía un técnico que realiza una primera evaluación del lote. Esa instancia les da una idea de cuál es la posibilidad económica de ese lote. Normalmente los primeros retiros, las empresas sacan lotes de equipos muy viejos, lo que se refleja en la baja del valor de ese lote.

Como resultado de este proceso de relevamiento, la compañía hace una clasificación de los equipos. Esta clasificación está establecida a nivel internacional y es compartida por nuestros partners globales. Esta clasificación se divide en «A», «B», «C» y «D». Los equipos «A» son aquellos que son funcionales en su totalidad y que no tienen detalles de cosmética, contemplando que estamos hablando de equipos usados, con signos de uso. Los equipos «B» son aquellos que tienen algún detalle notorio, o tienen faltantes. Estos equipos tienen un valor 20% menor a un equipo clase «A». Los equipos «C» no funcionan, o están incompletos o lo que hay que agregarle a ese equipo para que sea recuperable es más caro de lo que se puede obtener por el mismo.

Sin embargo, PC Discount suele comprar los equipos «C» ya que los utiliza para repuestos, normalmente tienen un valor del 25% con respecto a un equipo «A». Por último están los equipos «D» que van directamente a disposición final porque no hay forma de restituirles valor. En el acuerdo de servicio se establece cuál es el valor potencial del lote en base a su valor siendo clase «A». Y queda bien claro que si el resultado de la clasificación es «B», «C» o «D» tienen un valor asociado al valor original del equipo «A».

Los equipos entre tres a cinco años de uso son aquellos que conservan su mayor valor. De todos modos seguimos comercializando equipos más antiguos. Todo equipo que tenga procesador Intel Core 2 Duo en adelante, tiene valor de recupero para Pc Discount. Finalmente, a sus clientes les ofrecen la posibilidad de tomar en parte de pago los equipos que compran en PC Discount en sus futuras compras. Los productos que toman en parte de pago no son puestos a la venta nuevamente, sino que se utilizan sus repuestos.

¿Cómo se pueden comprar equipos?

De cara al usuario comprar es sencillo: hay que entrar a la web de la compañía, www.pcdiscount.com.ar, y buscar como en cualquier otra plataforma de e-commerce. "A nuestros clientes les ofrecemos un sistema de pago en cuotas tanto por MercadoPago, como con Ahora 12 y 18. La mayoría de nuestras operaciones las concretamos desde nuestra tienda e-commerce", dice Esswein.

Las ofertas cambian todo el tiempo pero el porcentaje de ahorro aproximado es de 50% respecto a un equipo nuevo. Una notebook Lenovo que en el mercado está encima de los $ 180.000 nueva, en PC Discount cuesta $ 80.000. Una MacBook Pro, que incluso usada sale más de $ 150.000, al momento de escribir estas líneas cuesta $ 125.000. También pueden conseguirse iPad 2 a $ 60.000, cuando el nuevo está arriba de los $ 100.000. Como marca Esswein, el stock en este momento no es muy amplio pero hay ofertas llamativas.

