La razón por la que los celulares chinos son tan baratos "asusta" a los EE.UU.

Los smartphones chinos comenzaron a ganar marketshare en los últimos dos años. De hecho, en la lista de los primeros cinco fabricantes de este 2018 Huawei sobrepaso a Apple y quedó en segundo lugar, solo debajo de Samsung –de acuerdo al reporte de IDC después del cierre del segundo trimestre-.

Esta empresa china, que ahora ve a una de sus máximas directivas, e hija del fundador de Huawei, encarcelada en Canadá, tiene 15,8% del mercado, lo que significa un crecimiento de 40,9% en los pasados 12 meses. En la lista de los primeros cinco aparecen otras dos compañías del mismo origen, Xiaomi y OPPO, que sobrepasaron a “gigantes” como LG, HTC y Motorola.

Huawei no es la única con problemas en el gran país del Norte: Xiaomi tiene que sortear temas de licencias y patentes. Igualmente, desde la empresa han indicado que esperan vender celulares allí en 2019 -venden accesorios desde 2015, sin embargo-.

¿Cómo sucedió el milagro de los celulares adentro de la Gran Muralla?

Hardware barato

Una de las razones más conocidas es el bajo costo de la mano de obra. Además, a esto se le suma que empresas como Xiaomi, Huawei y Meizu fabrican in-house mientras que Apple y Samsung dependen de vendors chinos como Foxconn.

Por otro lado, el hardware es muy bueno pero no de punta. Por ejemplo, en chips eligen un Mediatek en lugar de un Qualcomm porque son más económicos y se fabrican en China. En el pasado, las pantallas son Japan Display o LG, más baratas que una AMOLED, como explica el sitio Androidpit. De cualquier manera, en los últimos lanzamientos esto ha ido cambiando y, por ejemplo, los Huawei vienen con cámaras de primera línea y Xiaomi cada vez mejora más sus ofrecimientos, aunque mantienen una estrategia de celulares entry-level como el M1 de esta última.

Marketing “low cost”

Otro gran punto a favor es que prefieren vender sus productos a través del e-Commerce –el caso de OnePlus es paradigmático y ha generado muchos fans en todo el mundo-, lo que permite bajar el precio porque se evitan grandes gastos de distribución. En este mismo sentido, los chinos ahorran en Marketing: mientras las grandes marcas hacen eventos multitudinarios para llamar la atención mientras que marcas como Xiaomi –una de las más exitosas del momento, más allá de las complicaciones al salir a la bolsa: esperaba US$ 100 millones de valuación y está apenas por encima de los US$ 50 millones- apuestan a las redes sociales y el boca en boca. Un último dato en este sentido: la fabricación es limitada y esto hace que si uno no lo consiguió al momento de lanzamiento, no lo conseguirá después; por ejemplo el Xiaomi Mi4 agotó existencias en 37 segundos cuando se lanzó en 2014.

Sin embargo, y cuando se lanzó al mercado global, Huawei decidió incorporar un vocero como Lionel Messi para alcanzar mercados como el argentino, así como exposición en la camiseta de Boca Juniors. Pero, como decidió no fabricar en el país, con la subida del dólar de estos últimos meses su posición en el mercado local se resintió. Ahora, están considerando aliarse con fabricantes locales y además mantienen una estrategia agresiva de ventas corporativas y gubernamentales de hardware de redes.

Baja tasa de ganancia y mucha investigación

La ganancias de la división de hardware de Xiaomi nunca supera el 5%, mientras que Apple siempre busca que este número sea de entre 30 y 40%, y que suba con el lanzamiento de accesorios como los costos cables de carga o las mallas de los Apple Watch.

Por otro lado, en el caso de Huawei, hay una estrategia enfocada en la investigación y desarrollo, para lo que gastan US$ 12 millones en 16 centros de I+D. Allí, han desarrollado cámaras fotográficas de calidad, el primer procesador con inteligencia artificial y baterías de gran duración.

Una estrategia diversa

El ejemplo más claro de una estrategia de crecimiento amplia es Xiaomi, que vende hasta zapatillas pero también relojes inteligentes, electrodomésticos como lavarropas. El hardware le da a esta empresa un 21% de sus ingresos, mientras que el 63% proviene de los teléfonos inteligentes. Además, siempre hablando de esta empresa, Huawei, por su parte, vende smartphones, tablets, wearables, dispositivos para el hogar y los servicios en la nube.

Xiaomi también comercializa tantos servicios como publicidad que traen entre 4 y 9% de sus ingresos totales. Y en India, junto a una entidad llamada KreditBee, otorga préstamos personales a aquellas personas que tienen sus equipos que utilizan su propio sistema operativo MIUI –un Android “retocado”-. La tasa de interés es el 3% mensual y la cantidad debe ser devuelta dentro de un período de tiempo que va de 15 a 90 días.

Lo barato sale caro

A mediados de este año, un informe de Kaspersky Lab encontró que algunos equipos “low cost” vienen con malware preinstalado que puede mostrar al usuario anuncios sin posibilidad de evitarlos o recopilar datos personales para venderlos a terceros (o combinar ambas intrusiones para mostrarte anuncios basados en sus datos).

De igual forma, se ha encontrado un troyano preinstalado que permite a los delincuentes introducir publicidad en el sistema operativo en dispositivos de desarrolladores relativamente grandes como ZTE, Archos, Prestigio y myPhone. En otra investigación se descubrió que los smartphones OnePlus y BLU tenían software espía preinstalado que recopilaba información personal sensible, la cual se enviaba a los servidores de los fabricantes.

Para peor, la mayoría de los fabricantes involucrados aparecen como socios verificados en la web oficial de Android; lo que significa que la preinstalación de malware es una práctica cada vez más común.

"Considerando que los teléfonos contienen cada vez más información personal, incluso aquella considerada como sensible, es importante que los usuarios hagan una elección no solo con base en el precio, sino privilegiando la seguridad y privacidad. Un smartphone sorprendentemente barato puede resultar más caro cuando el fabricante instala malware que muestra publicidad, que comparte información sensible con terceros y que interfiere con el funcionamiento deseado del dispositivo", comentó oportunamente Santiago Pontiroli, analista de seguridad para Kaspersky Lab, a Infotechnology.

En este sentido, otra investigación, publicada por Avast, menciona que pudieron encontrar el malware instalado de fábrica en más de 100 modelos de gama baja de marcas como ZTE, myPhone y Archos, los cuales se encuentran a la venta en más de 90 países por lo que este tipo de prácticas se están extendiendo a todos los países.

Por otro lado, y volviendo al tema de la hija del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá, la justicia estadounidense sospecha que al menos desde 2016 la empresa china envío productos con origen en los EE.UU. a Irán.