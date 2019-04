La importancia de elegir un buen televisor

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

Según varios estudios, los españoles pasamos una media de cinco horas diarias frente al televisor. Es decir, aunque los móviles y ordenadores cada vez están más presentes en nuestro día a día, la televisión sigue en los puestos altos del ranking.

La importancia de la televisión

El primer televisor comercial fue creado el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logie Baird. Por su parte, las primeras emisiones se lograron en la misma década de los 20.

En España, sin embargo, este aparato llegó más tarde. Concretamente, a finales de los años 40.

Distintas empresas privadas realizaron distintas pruebas con el objetivo de convencer a las autoridades del país de difundir sus emisiones. En principio, se probó con programas musicales y humorísticos para el público. Fue en junio de 1948 en el marco de la Feria de Muestras de Barcelona.

Este nuevo artilugio tuvo una gran acogida y el éxito fue tal, que las autoridades comenzaron a tomar constancia de su importancia. Tanto fue así, que a partir de 1951 – 1952, Televisión Española empezó sus emisiones en prueba.

Desde aquellos inicios, han pasado ya varias décadas. Lo que en aquellos entonces era todo un descubrimiento, una novedad, ahora es uno de los electrodomésticos más cotidianos y uno de los que más uso le damos diariamente.

Y es que la televisión ofrece un sinfín de alternativas. En primer lugar, cuando pensamos en la tele, pensamos en el entretenimiento. Son muchos los programas, realities o series cuyo principal fin es entretener al público.

¿Estás aburrido? Ves la tele un rato y seguro que echas más de una carcajada. También es un instrumento para desconectar después de un largo día de trabajo o estudio.

Y es que, cuando llegas a casa, lo que te apetece es quitarte los zapatos, ponerte cómodo y ver un capítulo de tu serie favorita o hacer zapping hasta dar con el programa que te apetece ver.

Además del entretenimiento, la televisión es un medio de comunicación e información. Es el medio más visual. Recibirás una noticia de manera completa: con datos, imagen y sonido. No ocurre lo mismo con la radio (en la que no hay imagen) o con el papel (no hay movimiento, es una información estática).

La televisión es uno de los medios más demandados para estar informado de cualquier parcela. Y es que están los informativos de la mañana, mediodía o la noche, pero también programas especializados en una temática concreta.

Por ejemplo, hay programas que solo informan de las noticias deportivas, mientras otros se centran en la oferta cultural y distintos eventos.

Por su parte, podrás seguir a tu equipo de fútbol sin necesidad de desplazarte al estadio local o al del contrincante. Podrás ver todos los partidos desde casa, en tu sofá y con el plato de comida por delante.

Además, es un medio apto para todas las edades. Los más pequeños de la familia podrás disfrutar de distintas películas infantiles o dibujitos animados. Por su parte, los mayores, tendrán una vía de escape si se encuentran solo y ocuparán su tiempo entreteniéndose.

Ten un buen televisor

Como ves, el televisor es un electrodoméstico al que se le va a dar mucho uso. Por ello, es importante que te hagas con uno de gran calidad.

A la hora de comprar uno, debes tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, el dinero que pretendes gastarte. Establece un margen y, a partir de ahí, busca un televisor que equilibre precio y calidad.

Cuando compramos algo, siempre buscamos que nos salga barato pero siempre comprar un televisor de buena calidad. Es decir, no obtener una tele por precios desorbitados si podemos adquirirla por mucho menos en otro lugar.

Elije las pulgadas

Una vez determines el dinero que pretendes invertir, céntrate en las pulgadas.

Mide el espacio del que dispones para así elegir entre un televisor más o menos grande y más o menos profundo.

En la página web comentada podrás encontrar televisores de diferentes pulgadas y elegir el que se adecue al espacio del que dispones.

Aquí puedes encontrar, por ejemplo, televisores de 19 pulgadas.

Por su parte, infórmate de sus utilidades y complementos. En los últimos tiempos se han desarrollado las Smart TV, es decir, “televisiones inteligentes” que te ofrecen diversos servicios, como la visualización de contenido a través de apps, navegar en Internet o actualizar tus redes sociales.

Sí, sí. No estamos hablando de un teléfono móvil y de conectar éste a la televisión. No. Nos estamos refiriendo a las Smart TV.

Por su parte, infórmate si el televisor en el que estás interesado es Full HD o no, si se puede utilizar como monitor para el ordenador porque incluye entradas tanto VGA como HDMI, si cuenta con Dolby Vision HDR10 o no, su certificado energético, etc.

Aunque a priori se piense que todos los televisores son iguales, no es así. Aunque el fin sea el mismo: transmitir imágenes y sonido a distancia, en diferido o en directo, unos ofrecen unos servicios y otros, otros.

Unos se ciñen a la emisión de imágenes mientras otros incluyen más tareas, como la conexión directa a Internet.

Una gran oferta de televisores

Como hemos comentado más arriba, la televisión es uno de los artilugios más usados día a día por todos y cada uno de los miembros de una familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. Por ello es importante hacerse con un buen televisor, adecuado a nuestras necesidades, espacio del que dispongamos y servicios de los que queramos disfrutar.