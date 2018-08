La historia del celular "delirante" que quiere superar al iPhone con una estafa

Una empresa presentó un nuevo concepto de un celular para adelantarse a los grandes fabricantes como Apple, Samsung y Google, pero podría ser demasiado bueno para ser verdad.

Se trata del HubblePhone de Turing Robotics. Según dicen, el teléfono que lleva el nombre del famoso astrónomo estadounidense llegará en 2020 y costará casi tres veces lo que el último celular de Apple, US$ 2.750. La empresa propone un diseño futurista: un sistema de doble pantalla “multidimensional”, una enorme cámara ubicada en su bisagra principal, un sistema de sensores similar al True Depth del iPhone y los usuarios podrán elegir entre tres sistemas operativos distintos, Keplerian OS (basado en FreeBSD), Android 9 y Sailfish 3.

Pero no es la primera vez que Turing Phones promete el futuro. En 2015, la empresa presentó otro teléfono que se adelantaba a su tiempo, el Turing Phone, pero tras demorarse su lanzamiento, terminó en la quiebra. Cómo otras startups que intentan fabricar sus propios teléfonos, Turing había organizado una gran campaña por redes sociales en 2015 para posicionar a su teléfono de US$ 870. Así, convencieron a algunas personas de pre-comprar el equipo. Luego llegaron las demoras, los cambios en el diseño y un nuevo sistema operativo, pero no fabricaron ningún teléfono.

Ahora presentaron el Hubble y volvieron a planear el desarrollo de partes que aún no existen. Entre los componentes más llamativos están un chip con “inteligencia de máquina emocional” y la inclusión de seis cámaras, una de ellas de 60 megapíxeles y con un zoom óptico de 15X. A su vez, informan que tendrá un procesador Snapdragon 855, pero se trata de un modelo que todavía no fue anunciado por el fabricante Qualcomm y que quizás nunca exista. Con el Turing Phone hicieron lo mismo, prometieron un Snapdragon 830, pero Qualcomm no lo lanzó ni usó ese nombre.

Si bien la empresa asegura que llegará para principios del 2020, su reputación no la acompaña y el “teléfono del futuro” podría nunca realizar una llamada.