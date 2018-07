La guerra por ser el nuevo "mata iPhone": cómo es el súper celular de 5 cámaras

Todos intentan competir con los iPhone. Al igual que Huawei con el P20 Pro, la surcoreana LG quiere competir en cámaras fotográficas con el nuevo smartphone que está por presentar dentro de las próximas semanas, el V40.

Los rumores de la industria hablan de que traerá cinco cámaras, desbloqueo facial y pantalla con el notch similar al del iPhone X (lo bueno es que se podrá esconder gracias a una función de software). Esto lo convertirá en un dispositivo muy parecido al LG G7 que fue lanzado en marzo de este año.

La pantalla OLED será más grande al modelo G7 ThinQ y en su interior estará motorizado por el procesador Qualcomm Snapdragon 845 (como los Samsung S9 y S9+). Además, vendrá con el Quad DAC --un procesador que convierte la señal de digital a analógica, y que cuenta con cuatro núcleos—que sirve para mejorar el sonido (ideal para los amantes de escuchar música en sus equipos). Como mínimo, traerá 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento interno.

El nombre del equipo fue confirmado por el reconocido analista (y whistleblower) Evan Blass, que oportunamente tuiteó que el equipo con nombre clave “Storm” en realidad se llamará V40.

LG V40 is codenamed Storm. pic.twitter.com/fNqLUdNzsP — Evan Blass (@evleaks) 20 de abril de 2018

Teniendo en cuenta que los últimos lanzamientos de gama alta de LG tienen precios alrededor de los US$ 900, se espera que el nuevo smartphone esté en el mismo rango de precio o, incluso, que pase los US$ 1.000, como el último celular de la empresa de la manzanita. Aún no se sabe si el nuevo equipo llegará a la Argentina, ya que los voceros locales no lo confirman. “No podemos confirmar esta información pero el foco de investigación y desarrollo de LG está direccionando hacia la Inteligencia Artificial”, indica el gerente de Marketing de LG Electronics Argentina, Juan Pedro Andrade.

Luego de cerrar el primer cuatrimestre del año, LG quedó en la séptima posición en cuanto a cuota de mercado de smartphones a escala global se refiere, con un 3,2%. Si bien quedó por encima de Lenovo y ZTE, que perdieron posiciones respecto al mismo periodo de 2017, la surcoreana perdió 0,8%, según un estudio publicado por la consultora Counterpoint Research.

Cinco cámaras

El nuevo equipo, según la información que se filtró, vendrá con cinco sensores diferentes. Tres estarán en la parte trasera: los dos primeros servirán –respectivamente-- para las fotos “normales” y para tomar las que requieren de un gran angular. El tercero, sin embargo, por el momento no se conoce qué función tendrá. En la parte delantera estarán los otros dos sensores, uno de ellos estaría dedicado para el desbloqueo facial, similar al iPhone X.

Si bien el nuevo V40 ThinQ no será el primer smartphone con triple cámara trasera o doble cámara frontal, si será el primero que traerá las dos combinaciones.

La fecha de lanzamiento aún no se conoce pero los analistas del sector la ubican entre agosto y noviembre.