La PS5 tiene fecha oficial de llegada a la Argentina: cuánto sale y dónde conseguirla

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming en la Argentina y el resto del mundo.

En ese contexto, la compañía japonesa Sony, en su evento denominado Showcase y transmitido de forma virtual el pasado 16 de septiembre, confirmó la fecha de salida al mercado y el valor de sus nuevas consolas de próxima generación, la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Digital Edition.

Entre los juegos exclusivos que Sony mostró para su próxima consola estarán Final Fantasy XVI; Marvel´s Spider-Man: Miles Morales; Howart's Legacy (inspirado en el universo de Harry Potter); Call of Duty BlackOps Cold War; Resident Evil Village VIII (2021); Deathloop (2021); Devyl MayCry 5 (Capcom); OddWorld Soulstorm; y Five Nights at Fredies; entre otros.

Además, aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

La compañía precisó que este lanzamiento, además, incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola. U

"Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos", precisó la empresa.

Llegada a la Argentina

Hoy se confirmó que estos nuevos dispositivos llegarán a la Argentina el 4 de diciembre, en lugar de los últimos días de noviembre, como se deslizó originalmente.

En todo el mundo, la Versión Digital de la PS5 costará U$S 399.99, mientras que la Versión Física de la nueva PS5 tendrá un valor de US$ 499,99.

Mientras tanto, en nuestro país, el precio de sugerido de preventa de la PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-Ray Ultra HD será de $ 99.999. En tanto, la edición digital de la PS5 tendrá un precio sugerido de $ 75.999. Por otro lado, el valor de los nuevos joysticks Dual Sense será de $ 9.299.

Dónde conseguirlas

Estos equipos podrán comprarse de forma oficial en los Sony Store que están ubicados en distintos shopping del país (Abasto, Córdoba, DOT y Alto Palermo) así como en las grandes tiendas de retail y las casas de videojuegos.