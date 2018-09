Infernal: remarcaron y el Iphone "argento" es más caro que un auto usado

El fuerte impulsó que tuvo la moneda estadounidense en el transcurso de las últimas horas volvió a elevar el precio de los dispositivos electrónicos, sobretodo, los de aquellos son importados y no se ensamblan en Tierra del Fuego.

Para entender qué tan fuerte golpeó el dólar al consumo de productos extranjeros, se puede ver el "índice iPhone", que es un indicador del precio de la tecnología. Este toma como termómetro del estado actual de la economía y el consumo al smartphone insigna de Apple, el codiciado iPhone. En este caso, en su versión décimo aniversario.



En los Estados Unidos, el valor de un iPhone X ronda los US$ 1.000 aunque ante el inminente anuncio de los nuevos modelos de la firma de Cupertino, es factible que este precio se reduzca en las próximas semanas.

A raíz de la importancia del desembolso y, sobretodo, teniendo en cuenta las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para prevenir el contrabando y venta de artículos robados, ¿dónde conviene comprarlo?

Camine señora, camine...

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de US$834 , en Argentina es de US$200 más. Por lo que ya se parte de una mala base en términos de precios comparativos.

En el caso de productos como el iPhone X, el precio puede ser el doble en la Argentina que en el exterior. En el país, el modelo aniversario del smartphone de Apple cotiza a US$ 1.720 mientras que en las tiendas oficiales del fabricante se consigue a US$ 999.

En su momento lo más recomendable es usar el servicio de Puerta a puerta, sin embargo, con la disparada del dólar ahora el precio aumento considerablemente. La compra, que tiene una franquicia de US$ 25, puede superar ese monto pero no pasarse de los US$ 3.000. Si supera la franquicia, se tiene que pagar 50% sobre el excedente. Es decir, de un producto de US$ 100, 50% de US$ 75. Además, hay que hacer una declaración jurada en la web de AFIP y ejercer la mesura: no pueden hacerse más de cinco por año, y en cada uno de ellos, no pueden superarse los tres productos similares. Comprando afuera, el precio asciende a casi $ 64.000.

Lo curioso es que en los store oficiales de la compañía, que no tiene presencia en el país, el equipo se consigue a un precio astronómicamente más alto.

En algunos puntos de venta el precio ya superó los $ 100.000, por lo que el precio en dólares del iPhone en el país ya es de más de US$ 2.000.

Al parecer, en uno de los lugares dónde más conviene comprar el iPhone es en los e-commerce. EN MercadoLibre, por caso, se consigue a "precio congelado" a fecha de su lanzamiento. Se encuentran teléfonos por hasta $ 30.000 y. en el caso de los usados, hasta por $ 25.000

Esto significa que, al menos en las tiendas oficiales al precio oficial del dólar, el iPhone X en el país vale más que un auto usado.