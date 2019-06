Huawei presenta tres nuevos celulares en China: cómo se pueden traer a Argentina

Más allá de los problemas que posee a raíz de la tensa relación que mantiene con el presidente estadounidense Donald Trump, el fabricante chino Huawei presentó tres nuevos dispositivos.

Los equipos se llaman Nova 5i, Nova 5 y Nova 5 Pro y aún se desconoce si las terminales contarán con aplicaciones del gigante norteamericano Google.

¿Cómo son las terminales?

El Huawei Nova 5 contará con el procesador Kirin 810, exclusivo de la firma, mientras que el Huawei Nova 5 Pro –el tope de gama de la familia- contará con el Kirin 980, ya presente en el Huawei Mate P30 y el Huawei Mate 20, otros dos tanques de la firma.

El Nova 5 tiene 6 gigabytes (GB) de RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que el Nova 5 Pro tiene 8GB de RAM con hasta 256GB de almacenamiento.

El equipo más económico de los tres es el Nova 5i, que posee su pantalla perforada, y un procesador Kirin 710, un poco más lento respecto al que ostentan las otras dos terminales.

El Nova 5 y el Nova 5 Pro cuentan con pantalla OLED de 6,39 pulgadas y notch, así como cuatro cámaras en la parte posterior: la primaria de 48 megapíxeles, un sensor de 16 megapíxeles panorámico, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y uno macro de 2.

Ambos dispositivos, los más potentes de la familia, poseen baterías de 3.500 mAh, puertos de carga USB-C, escáneres de huellas dactilares en pantalla y tomas de auriculares.

El Nova 5i, en tanto, también tiene cuatro cámaras, pero reduce la resolución a 24 megapíxeles para su sensor principal, y 8 megapíxeles para su cámara panorámica. La pantalla del 5i es de 6,4 LCD y no OLED como la que ostentan sus hermanos mayores.

El Huawei Nova 5, que ya se encuentra disponible en China, se consigue por unos US$ 400. En tanto, el Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro saldrán a la venta a partir del 28 de junio, por US$ 430 y US$ 320, respectivamente.

¿Cómo traerlos a la Argentina paso a paso?

El sitio de e-commerce Alíexpress es el más recomendable a la hora de hacer compras generales.

Es bastante seguro (cuenta con un sistema de tracking y la información bancaria esta segura) y además integra PayPal; lo que le da una capa más de seguridad.

Sin embargo, hay que tener cuidado, porque Alíexpress se parece más a MercadoLibre que otra cosa, por lo que las estafas y trampas de los vendedores particulares están a la orden del día.

Respecto a los productos, hay dos pasos que brindan seguridad. En primer lugar, la plataforma se encarga de autenticar los productos y asegura el reembolso en caso contrario.

En segundo lugar, Aliexpress Argentina cuenta, como su nombre indica, con una sede local para hacer el reclamo (pero cuidado: hay que hacer el reclamo cuando se confirma el pedido, sino se confirma, la plataforma presume que se realizó en tiempo, forma y conformidad del comprador).

Los pedidos pueden tardar un mes, en promedio, difícilmente menos que eso. Para pagar, se puede hacer con VISA, MasterCard (ambas con débito), Western Union o transferencia bancaria. La opción de Western Union es la única que nos permite pagar sin tarjeta. ¿Cómo se hace? con los siguientes datos:



Empresa: Alipay Singapore E-commerce

Código de empresa: Alipay SG

País: Singapur

Numero de cuenta: Lo presenta el vendedor

Para, efectivamente, realizar las compras hay que empezar por la creación de una cuenta. Se puede hacer en este link.

A la hora de comprar artículos, es realmente muy similar a MercadoLibre, con fotos del producto, información del vendedor, etcétera.

A continuación, a la hora de pagar el producto, el sitio web nos lleva a un formulario para confirmar la compra. Para saber cuánto vas a pagar en pesos argentinos, porque el sitio web muestra sólo dólares, podes usar la calculadora del sitio Alíexpress. El sitio calcula el dólar oficial más 50% del valor del pedido en impuestos.

Este paso es relativamente sencillo, donde se elije la dirección y de entrega y la forma de pago. El único detalle, sumamente importante, es que la dirección debe estar en inglés. Para salvar este problema, se puede usar cualquier traductor (como GoogleTranslate) para copiar y pegar la traducción en el formulario.