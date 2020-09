Hoy empieza la gran preventa de la PlayStation 5 en la Argentina: cuánto sale y cómo comprarla

La noticia más esperada: la PS5 ya tiene fecha oficial de preventa y comienza hoy a las 13 hrs. La fecha de lanzamiento oficial es el 4 de diciembre de este año. Sin embargo, comenzó la preventa para que los usuarios se aseguren la consola.

Durante la preventa el precio de sugerido de preventa de la PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-Ray Ultra HD será de $ 99.999. En tanto, la edición digital de la PS5 tendrá un precio sugerido de $ 75.999. Por otro lado, el valor de los nuevos joysticks Dual Sense será de $ 9.299.

Las consolas y el control DualSense se podrán adquirir en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega. En este link se podrá seguir la preventa de Sony desde Argentina.

Estos equipos podrán comprarse de forma oficial en los Sony Store que están ubicados en distintos shopping del país (Abasto, Córdoba, DOT y Alto Palermo) así como en las grandes tiendas de retail y las casas de videojuegos.

Los productos se pueden adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tendrán el beneficio de 12 cuotas sin interés. En el caso del resto de las tarjetas, las cuotas serán con recargo o se puede comprar en un único pago con la ventaja de que el valor del dólar será el del día de cierre de la tarjeta y no el del 4 de diciembre, la fecha en la que la consola estará disponible en Argentina.

Los videojuegos que acompañan la PS5 también están a la venta en el store oficial de PlayStation. Aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

La compañía precisó que este lanzamiento, además, incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola.

"Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos", precisó la empresa.