Honor 20, el tanque low cost de Huawei para pelear en la gama alta

La firma Honor, una submarca del chino Grupo Huawei, lanzó oficialmente Honor 20, un verdadero tanque que tiene por objetivo competir en el segmento de gama alta, pero por precio considerablemente menor respecto al que ostentan sus principales competidores.

Desde su creación, la marca Honor colobora con Huawei para competir con el resto de las firmas más importantes en China y otras partes del mundo.

Este nuevo Honor 20 posee una pantalla LCD de 6,26 pulgadas con resolución FullHD+. Cuenta con un procesador Kirin 980 GPU Turbo 3.0 –el mismo que el poderoso Huawei P30 Pro-, que le otorga un eficaz rendimiento para la multitarea.

Su diseño apenas ofrece pequeños marcos y una cámara frontal ubicada en un pequeño orificio. Incluye una memora RAM de 6 gigabytes (GB), mientras que su almacenamiento interno es de 128GB.

Otro de sus diferenciales aparece en su batería de 3.750 mAh, que cuenta tecnología para soportar una carga rápida de 22.5W.

En su parte posterior, el Honor 20 ofrece cuádruple cámara: un sensor principal de 48 megapíxeles (MP) Sony IMX586 con apertura de foco f/1.8; un gran angular de 16MP con f/2.2, y que permite imágenes de hasta 117º; otro sensor de profundidad de 2MP, con f/2.4 y función de modo retrato; mientras que el último es un sensor macro de 2MP, con f/2.4.

La cámara frontal, en tanto, posee un sensor de 32MP, con apertura de foco f/2.0, y tecnología de retrato 3D.

Posee sistema operativo Android 9.0 Pie, aunque el fabricante decidió incluir una capa de personalización llamada Magic UI 2.1, presente en varias terminales de Huawei, que mantiene una tensa relación con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, incluye doble micrófono, sonido surround, conectividad WiFi ac, Bluetooth, y lector de huellas digitales ubicado en su parte lateral.

Precio y disponibilidad

El equipo ya se encuentra disponible en Asia y los principales mercados de Europa y su valor ronda los 500 euros (unos US$ 564 o 23.385 pesos argentinos, al tipo de cambio de hoy).

Para las personas que viajan el exterior, pueden traer el celular sin inconvenientes. Eso sí, deben declarar en la Aduana (F-121) si ya posee un equipo antes de partir.

De esa forma. al volver al país con sus compras en el exterior no va a tener que pagar franquicia ni aranceles aduaneros.

La declaración ante la Aduana puede hacerse manualmente (en papel) o utilizando la página web de la entidad.

En caso de traer un segundo celular, el usuario deberá ser declarado al ingreso al país y pagar el arancel del 50% por encima de la franquicia de US$ 300.

Los usuarios interesados pueden ingresar con un celular de este tipo vía terrestre o fluvial, marítimo o aéreo.

En el caso de comprar el producto vía Courier o Correo Oficial, mediante el servicio Puerta a Puerta, el usuario tendrá que pagar el arancel aduanero, ya que la normativa vigente no aplica para las compras realizadas bajo el Régimen de Envíos Postales Internaciones.

De esta último modo, el valor del Honor 20 llegaría en este caso a los US$ 696 (US$ 564 + US$ 132 -correspondiente al 50% del excedente de la franquicia de US$ 300), aproximadamente.