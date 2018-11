¿Hay que cambiar el celular? Todo lo que conviene tener en cuenta antes de gastar

La chance de conectarse a Internet y estar comunicado de forma permanente con contactos generó que los smartphones se transformaran en una parte vital de los usuarios de todo el planeta.

Actualmente, en Latinoamérica el 61% de los usuarios cuentan con un teléfono inteligente y se estima que para el 2025 esa cifra alcance el 76%.

Si bien el crecimiento en las ventas se desaceleró en el transcurso del año, las innovaciones aún motivan la compra de nuevos modelos.

Asimismo, las constantes actualizaciones de sistemas y la necesidad por ampliar la capacidad de almacenamiento hará que muchos usuarios renueven sus dispositivos.

Con vistas a las fiestas de fines de año y el arribo del próximo Black Friday este pequeña guía describe varios de los aspectos a tener en cuenta antes de renovar los equipos.

-Diagramar un presupuesto real

El usuario debe tener bien claro qué presupuesto destinará para comprar un nuevo dispositivo. En ese sentido, representa el primer paso para adquirir la opción que mejor se adapte a la realidad de cada usuario.

Según el Índice de Precios de Tecnología 2018 un smartphone tope de gama posee un precio promedio en América Latina que ronda los US$ 1.031,35. En la Argentina, en tanto, ese valor asciende a $ 41.804,10.

-Comparar los precios regionales para identificar una buena promoción

Esta temporada, algunos comercios podrían aumentar el precio normal para luego rebajarlo. Conocer los verdaderos precios en el mercado ayudará a identificar cuando se ofrece un importe menor o una buena promoción como facilidades de pago (o complementos) a tu compra.

En la Argentina, el iPhone X posee un precio de $ 61.266,43, mientras que el Samsung Galaxy 9 alcanza los $ 37.554,09.

-Comparar ventajas y desventajas de cada marca

Si bien iPhone y Samsung, Huawei son las marcas más vendidas del mundo, la firma china Huawei lanzó este año nuevos modelos de smartphones, con el objetivo de alcanzar a todo tipo de comprador con dispositivos de alta, media y baja gama.

Actualmente, la competencia se vuelve cada vez más intensa ya que las ventas se encuentran a la baja. Este año, los fabricantes enviaron a los vendedores un millón de unidades menos que en 2016.

No obstante, esta situación beneficiaría al público al tener acceso a mejores condiciones ya que las marcas tendrán que presentar más ventajas para seducirlo y así fomentar el consumo

-Android vs iPhone, ¿cuál conviene más?

Cuál es el sistema operativo que posee el nuevo equipo también influye en el valor de los gadgets. Con un precio promedio regional de US$ 544, los dispositivos Android son unos US$ 590 más baratos respecto a los iPhone, de Apple, cuyo valor asciende a US$ 1,132.23 en promedio.

Sin embargo, iPhone fue keyword más buscada en la tienda online Linio durante 2018, situación que deja en claro la popularidad del móvil de la firma de Cupertino entre los latinoamericanos.

-Chequear las preferencias internacionales

En la actualidad, en América Latina, los dispositivos de Samsung, Motorla y LG son los más comprados. No obstante, el 23% de los usuarios reconoció que planea cambiar de dispositivo en los próximos seis meses.

En el primer trimestre de 2018, los smartphones más vendidos a nivel mundial incluyen los iPhone X, 8 y 7, así como los Samsung Gran Prime, S9 y J7.