Guerra de "mata iPhones": llegan los tanques chinos para ganarle al mejor

China es el país que más celulares ha vendido en el mundo a través del comercio electrónico: en 2017 despachó más de 120 millones de equipos. Y, sin embargo, por el momento Samsung y Apple continúan como las dos compañías más vendedoras… pero con tres empresas chinas por debajo: Huawei, Xiaomi y OPPO. Las dos primeras detentan el 19,7% y 18,9% de cuota de mercado global, respectivamente; mientras tanto, las otras tres tienen un 10,7%, 7,2% y 6,9%, en orden. El resto de las marcas se quedaron, entre todas, con 36,6% de la torta, según datos del último trimestre de 2017 dados a conocer por la consultora IDC.

Las tres mencionadas, más Vivo, tienen equipos de gama alta con los que buscan disputarle el marketshare más preciado tanto por innovación, diseño y prestaciones como por precios más bajos: con el dólar a $30, el iPhone X cuesta –en los Estados Unidos—unos $30.000 pero si se lo quiere comprar acá, está arriba de los $50.000.

Oppo Find X

Si bien nació en 2001, la empresa fue registrada de manera global en 2004. Esta, al igual que la siguiente, son creaciones del ingeniero electrónico chino Duan Yongping, conocido como el Warren Buffett de su país.

El Find X trae una cámara trasera dual con dos sensors de 16 y 20 megapíxeles, mientras que la frontal es de 25 MP. ¿La particularidad? Están ocultas: aparecen detrás de una tapa deslizable. Además, utilizan tecnología 3D, inteligencia artificial y reconocimiento facial de 15.000 puntos.

Tiene pantalla OLED curva, como la del Samsung Galaxy S9, de 6,4 pulgadas; y viene con un procesador Snapdragon 845 -- el mismo del Samsung Galaxy S9 o el LG G7--, 8 gigas de RAM y hasta 256 de almacenamiento.

Opera con Android 8.1 Oreo aunque incluye una capa de personalización ColorOS 5.1. La batería es de 3.730 mAh con carga rápida.

Este equipo no se encuentra en MercadoLibre pero si en TiendaMIA, que trae productos de Amazon a la Argentina, con recargo. El precio es de US$ 1.650 (unos $50.000 al cambio actual).

Vivo Nex S

La empresa fue creada en 2009 en Dongguan, China, y el nombre es por la palabra en esperanto que significa Vida. Es el invitado de piedra, ha estado entre los más importantes pero ha caído algunas posiciones en los últimos meses, y hoy ocupa la sexta posición: en el último trimestre de 2017 perdió 24% año contra año en cuanto a cantidad de dispositivos despachados.

En febrero de este año, durante el Mobile World Congress (MWC), presentó este nuevo equipo, el Nex S, con una cámara selfie que aparece por sobre el borde superior. La trasera es dual y viene con 12 MP más 5 MP para los fondos.

La pantalla es gigante: 6,6 pulgadas Super AMOLED con sensor de huella dactilar incorporado y casi “bezel-less” (sin bordes, en inglés): la relación entre cuerpo y pantalla es del 91%.

También, al igual que el anterior, trae un procesador Snapdragon 845, con 8 gigas de RAM, lo que le otorga una importante potencia para soportar los juegos más pesados. El almacenamiento llega hasta los 256 gigas y la batería es de 4.000 mAh.

En MercadoLibre se puede conseguir a $32.000. En Amazon, para los que viajen, se consigue a unos US$ 970.

Huawei P20 PRO

Esta compañía nació en 1986. Hoy provee equipos a los 35 operadores de telecomunicaciones más grandes del mundo y tiene como cara visible a Lionel Messi. En 2016, tuvo ingresos por US$ 41.839 millones.

El P20 PRO es el modelo Premium de la marca china y la única de estas que tiene presencia local en la Argentina, si bien no comercializa este equipo que viene con tres cámaras traseras de 40 MP, una delantera de 24 MP, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, 128 gigas de almacenamiento y 8 de RAM

La cámara es de la alemana Leica e incorpora inteligencia artificial para sacar mejores fotografías. La batería es de 4.000 mAH y tiene el característico “notch” que incluyo por primera vez el iPhone X, aunque puede “esconderse” vía software.

En la Argentina puede conseguirse por $40.000. En Amazon, se consigue a unos US$ 780.

Xiaomi MI 8

Después de Huawei, es la más conocida en el país, porque no hace mucho salió a la Bolsa de Hong Kong y es uno de los fabricantes más grandes del mundo, con un crecimiento impresionante desde su fundación en 2010.

En 2016 y 2017, la compañía experimentó un crecimiento espectacular. Para fines del año pasado, alcanzó su meta de ganancias de 100 mil millones de yuanes (US$ 15,8 mil millones) con facilidad y, gracias a eso, está valorada en US$ 50.000 millones, luego de una salida a Bolsa que no tuvo el éxito esperado.

El MI 8 tiene una pantalla que ocupa casi todo el espacio y viene con el “notch”. La cámara es dual de 12 MP cada una. Viene con un Snapdragon 845, una pantalla de 6,21 pulgadas (87% de relación entre cuerpo y pantalla), 6 gigas de RAM y hasta 256 de almacenamiento. La batería es de 3.400 mAh e incluye un sensor de huella dactilar en la parte posterior.

En la Argentina se puede encontrar por alrededor de $28.000.