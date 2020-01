Google se queda con Fitbit por u$s 2100 millones y suma más datos personales

El 80,4% de los accionistas del fabricante de smartwatch y wearables votaron a favor de la operación de compra por parte del gigante tecnológico en una junta extraordinaria celebrada durante los primeros días del año.

La operación alcanzará u$s 2100 millones. El acuerdo obtuvo 415,2 millones de votos a favor, un millón en contra y 1,1 millón de abstenciones. Los socios de Fitbit, asimismo, validaron el plan de absorción presentado por la compañía en noviembre de 2019, cuando Google hizo su oferta.

Google ofreció u$s 7,35 por acción, un 26% más respecto a la cotización del fabricante antes de que trascendiera su interés en ella. A falta de conocer los resultados del ejercicio fiscal del año 2019, Fitbit cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de u$s 932,6 millones, una caída del 0,8% interanual. Las pérdidas, que en el primer semestre se habían recortado, volvieron a aumentar hasta u$s 100,5 millones. Las acciones de Fitbit saltaron un 17% al confirmarse la noticia.

La adquisición es la segunda compra más importante de Google este año, después de que acordó pagar u$s 2600 millones en junio por el proveedor de software en la nube Looker.

El acuerdo seguramente atraerá el escrutinio regulatorio. Las autoridades estatales y federales están investigando a Google por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con cómo maneja los datos del consumidor y cómo opera en el mercado de publicidad digital.

Aunque Google no es un líder en el negocio de los relojes inteligentes o rastreadores de actividad física, los reguladores en los EE.UU. y en otras regiones probablemente realizarán averiguaciones en torno a lo que Google pretende hacer con los datos que los usuarios de Fitbit han compartido a lo largo de los años, incluida la información de salud íntima y ubicación.

Google tiene un ecosistema creciente de smartphones y computadoras portátiles, y proporciona un sistema operativo portátil gratuito llamado Wear OS para que otras empresas lo usen, pero aún no ha construido su propio reloj.

Comprar Fitbit le da a Google una nueva plataforma con acceso a los más de 27 millones de usuarios activos de la compañía. Google también podría combinar el software de Fitbit con la tecnología de reloj inteligente que le compró por u$s 40 millones a Fossil Group Inc. a principios de este año para ayudarla a diseñar nuevos productos.

