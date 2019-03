Google lanza Stadia, la "anti Playstation" que compite con todos

A Google le faltaba su pata en videojuegos. Y con Stadia, la plataforma de gaming en streaming que presentó el martes, logra posicionarse como un player más en el competitivo segmento que tiene como exponentes principales a Sony, con Playstation, y a Microsoft, con Xbox.

El gigante de las búsquedas lanzó el servicio hoy en San Francisco, en un evento para desarrolladores del segmento llamado Game Developers Conference.

Lo presentó Phil Harrison, un ex ejecutivo de la competencia y actual VP en Google, y lo describió como algo "revolucionario" ya que no requiere de ningún hardware para correr los juegos que tendrá la plataforma: no se necesita de consola o PC alguna.

Será por streaming a cualquier pantalla e incluirá juegos en 4K y una calidad de 60 frames por segundo, lo máximo que registra el ojo humano.

"Es para una nueva generación que no quiere jugar con una cónsola", dijo Harrison. Intentará ser, en otras palabras, un Netflix de los videojuegos porque ofrece "acceso instantáneo para jugar".

Tarde pero mejor

No es el primer player en meterse en el segmento del streaming de videojuegos pero sí a esta escala y en esta calidad de transmisión.

Stadia podrá correr en cualquier pantalla así que funcionará correctamente en TVs, notebooks, tabletas y también en smartphones.

Para los gamers más sofisticados, también venderán un controler --una especie de joystick-- para usar especialmente en la plataforma lo que en la jerga se conoce como “periféricos” y que es parte importante del modelo de negocios de empresas como Kingston.

Los famosos joysticks de Google.

A pesar de no haber llegado primero al segmento del gaming “libre de hardware” dicen que la propuesta será superadora a cualquier otra que esté disponible en el mercado. Otras marcas que ya se habían metido nicho no tuvieron tanta suerte.

OnLive o el mismo Steam tuvieron menos éxito en su propuesta comercial. El diferencial, dicen desde Google, estará en la calidad que les permitirá evangelizar a los fanáticos: será, afirman, casi tan bueno como jugar en consola o en una PC con un disco o bajando todo el juego al almacenamiento interno de la máquina.

Previo al lanzamiento al público, la compañía con sede en Mountain View había hecho una prueba piloto bajo el nombre “Project Stream” permitiendo que los jugadores corran el popular tanque Assassin´s Creed Odyssey en el navegador Google Chrome.

Sundar Pichai, CEO de Google, dijo que la idea es hacer más accesible los juegos a todos ya que la barrera de entrada en muchos casos es económica.

Una consola Xbox One sale en el país $ 29.999, una Playstation 4, $ 22.000. Jugar en Stadia será por suscripción y aunque todavía no dijeron si se pagará por juego o por un fee fijo sí se sabe que será considerablemente más barato, en línea con los precios que manejan otras plataformas digitales por suscripción como Netflix o Spotify.

No es menor lo que está en juego. Según un informe de la agencia Media Kix, el mercado ya vale a escala global unos u$s 50.000 millones y se espera que cierre el 2021 con un valor total de u$s 180.000 millones.

FP FLORENCIA PULLA