Fin a la mayor avivada argentina: ya podes saber en un click si un cheque rebota

Es un invento argentino que sirve para no "clavarse" con los cheques. Con sólo usar el celular, se puede conocer el estado de un cheque y saber si el dueño es de fiar.

El problema de los cheques rebotados en Argentina es grave, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a lo largo del décimo mes del año se produjeron rechazos de cheques por falta de fondos por $5.164 millones. Esa cifra equivale al 1,2% del total de documentos que pasaron por la cámara compensadora durante el período, según informó la misma entidad.

El nivel de rechazos de cheques por falta de fondos es 75% más alto que durante octubre de 2017, cuando fue del 0,7%. En términos absolutos, creció en $1.179 millones con relación al mes anterior.

Este es uno de los grandes problemas que afecta, sobre todo, a la cadena de pagos en las empresas y; particularmente, a las Pyme. Afortunadamente, un argentino salió al rescate y creó una aplicación para que, tan sólo usando el celular, cualquiera pueda acceder a la salud financiera de un cheque.

La app se llama Chequeas, y funciona como una gran base de datos sobre los titulares de cheques.

Génesis y desarrollo

Esteban Lett-Brown (36) es un ex programador de Oracle que decidió lanzarse de manera independiente al mundo del desarrollo. Fue su experiencia trabajando con sistemas de gestión para Pymes y una charla con amigos emprendedores lo que lo motivo a crear esta aplicación. "Prefiero una deuda a un cheque rechazado", le dijo; lapidario, uno de sus amigos emprendedores. Esta frase fue el disparador de Chequeas. "El cheque rechazado graves problemas, como nuevo compromisos de pagos que luego no se pueden efectuar. Hablando con las Pyme, encontramos que no solían hacer verificación de cheques porque les llevaba mucho tiempo y les era dificultoso", explica Lett-Brown a Infotechnology.com.

Con esto en mente, decidió desarrollar un servicio a medida de las Pyme. La barrera a superar fue la poco amigable interfaz de usabilidad de los sitios oficiales para verificar la integridad de un cheque (el sitio de AFIP, el BCRA, etcétera). "Armamos la herramienta para que la puedas usar si sabes usar WhatsApp", sintetiza el emprendedor. La aplicación, en sus funciones, tiene lo mínimo y necesario -según su desarrollador, esto es así por diseño- lo principal es un panel para ingresar los datos de CUIL/CUIT del cheque, que también se puede hacer a través de una foto gracias a la función de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres, por sus siglas en inglés) que incluye el aplicativo. Luego de ingresar los datos, la aplicación arroja un resultado que sintetiza la información de las fuentes oficiales.

Lett-Brown, sin embargo, expresa que "la app está en beta abierta desde diciembre de 2018, es muy nueva, la idea es de octubre de ese año. Estamos pensando en agregar funciones para que cada usuario pueda generar su propio sistema de scoring".

Modelo de negocios

La aplicación se comercializa a través de un sistema de subscripciones. Los usuarios pueden descargar la aplicación de forma gratuita y tienen hasta 20 consultas a modo de prueba sin cargo, sin embargo, para usar la aplicación hay que pagar un fee que tiene un piso de $ 200 para 20 consultas mensuales y con planes de hasta $ 1.600 para 400 consultas.

La aplicación está disponible para Android e iOS.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO