Expulsados para siempre de WhatsApp: cómo evitar las nuevas sanciones

"Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda". Este es el último mensaje que cientos de personas reciben a través de WhatsApp antes de que la compañía de mensajería instantánea más popular del mundo suspenda su cuenta sin previo aviso. El aterrador mensaje está llegando a los celulares de varios usuarios, gracias a una nueva normativa que está implementando WhatsApp. Las cuentas suspendidas desaparecerán y no serán accesibles para ningún contacto.

Las razones que empujaran a la empresa a desactivar las cuentas es incurrir en "conductas sospechosas o ilegales, incluido fraude", así como para combatir la publicidad encubierta y el 'spam'. Asimismo, se reserva el derecho de actuar contra usuarios que "promuevan o fomenten" conductas ilegales o inadecuadas como la "promoción de actos violentos", el envío de "comunicaciones ilegales" o la perpetuación de conductas "ofensivas desde el punto de vista racial o étnico".

En este mismo sentido, la plataforma propiedad de Facebook especificó que la descarga de "add ons" para la app que no sean oficiales podría ser sancionado. Esto vale para aplicativos como "WhatsApp Gold" o "WhatsApp Plus" que permiten a los usuarios acceder a modificaciones no oficiales de WhatsApp como el color del texto o el tamaño de la fuente. También se refirió a otras actividades relacionadas al spam o las estafas, como la creación masiva de grupos donde se incorpora a cientos de personas.

"Vender, revender, alquilar o cobrar" por el servicio que ofrece grautitamente WhatsApp o recopilar información sobre otros clientes también puede acarrear sanciones, al igual que "transmitir un virus o código informático dañino". De hecho, la empresa recuerda que cada persona es responsable de "mantener la seguridad de su dispositivo" y tendrá la obligación de notificar de inmediato "cualquier uso no autorizado o falla de seguridad". En una nota anterior de Infotechnology, se explicó cuál es el negocio del spam y los fraudes vía WhatsApp.

@isa_marcial me han baneado de whatsapp y recibí estas dos respuestas no se de cual fiarme además no se si el baneo sea permanente o cuanto dure por favor ayudame

Estaba usando una versión no oficial de whatsapp no se si tenga algo que ver pic.twitter.com/Bq6uIbUdVs — Jhon limon (@Jhon41235537) 15 de octubre de 2018

En este tuit, se ve como un usuario recibió una suspensión de su cuenta a través de un correo electrónico del equipo de soporte de WhatsApp.

¿Qué hacer si se suspende una cuenta?

Si un usuario llega a verse expulsado de la plataforma, la vía de reclamo es a través de un correo electrónico a la dirección de ayuda de WhatsApp: support@whatsapp.com

Sin embargo, cabe recordar que la decisión de revocar la suspensión es exclusiva de la empresa por lo que la mejor recomendación es atenerse a las reglas de buen comportamiento que demanda la compañía.