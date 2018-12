Explotó el verano: los mejores aires para ahorrar energía sin gastar mucha plata

El mercado argentino de los aires acondicionado está comenzando a ver el crecimiento de equipos con la innovadora tecnología “inverter”. Este es un sistema que permite, en distintos dispositivos, realizar un ahorro de energía eléctrica importante.

Cuando se trata de un equipo tradicional, el compresor funciona siempre a velocidad máxima hasta que alcanza la temperatura deseada y luego se detiene. Y cuando la temperatura baja o sube (según el caso), el aparato vuelve a dispararse una vez más, siempre a toda la potencia. En el caso de la tecnología inverter, un componente electrónico regula la velocidad del compresor para que trabaje constantemente y, por lo tanto, de manera más eficiente. La velocidad varía en función de la temperatura deseada.

Es decir: nunca suceden los arranques a máxima potencia sino que lo que cambia es la velocidad de funcionamiento. Esta tecnología fue desarrollada por la japonesa Toshiba en la década de 1980 y ahora la utilizan gran parte de los equipos que pueden encontrarse en el país.

Si bien son dispositivos más caros, son mejores tanto en rendimiento como en consumo energético. Los expertos indican que el ahorro se ubica entre el 20 y el 50 por ciento, según el caso; esto quiere decir que la diferencia se terminará amortizando, más aún en un contexto de tarifas eléctricas con una tendencia alcista.

La guía

Samsung Split 3.500W Inverter AR12KSW

Estos aires “triangulares” (que brindan 3.500 Watts de frío o calor) de la marca surcoreana cuentan con una arquitectura que posibilita un mayor flujo de aire por minuto, climatizando los ambientes de manera más rápida, pareja y con mayor alcance.

Además, el filtro se ubica en la parte superior permitiendo que la tarea de limpiarlo sea mucho más fácil y se reduzca a tres simples pasos, sin la necesidad de abrir frentes ni destrabar seguros.

La tecnología inverter permite un funcionamiento “absolutamente silencioso”, según informan desde la compañía, y también ahorrar hasta un 35 por ciento de energía. Además incluye la posibilidad de controlar el equipo mediante una app mobile, que permite encender y apagar remotamente el aire, seleccionar el modo de operación y temperatura, programar cuándo encenderse y apagarse, y controlar otras funciones.

Precio: $ 36.000

RCA RINV 3.500FC

Durante este año, RCA continuó ampliando su portfolio de soluciones innovadoras para el hogar presentando dos nuevos acondicionadores de aire frío/calor con tecnología inverter, y uno de ellos es el aquí presentado, que ofrece una capacidad de frío de 3.500 Watts y 3.800 de calor.

Además de la tecnología inverter, el equipo incluye un filtro bioesterilizador y antihongos compuesto por un tamizador de moléculas de aire cuya función es capaz de filtrar y capturar el micro polvo, el smog del ambiente, reducir las bacterias y mantener el aire fresco. El gas refrigerante, informa la firma fabricante, es el R-410A, una nueva línea ecológica que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono.

Precio: $ 19.000

BGH Silent Air Inverter 2.650W BSIH23CP

La marca que nació en el país hace más de 100 años ofrece un equipo que “combina tecnología de vanguardia con la más alta eficiencia”, con un ahorro energético de hasta 35 por ciento gracias a un sistema que permite conseguir “un perfecto control de flujo de refrigerante”, logrando así una mayor precisión en la temperatura configurada y “una elevada eficiencia del equipo”.

Incluye la función deshumificadora, el filtro antibacterias y la potencia es de 2.600 Watts. Como parte de la línea Silent Air, el dispositivo viene con la función ECO que ajusta la temperatura y las funciones del equipo de forma automática para un uso más económico de energía.

Precio: $ 25.100

Philco PHIN32H17N 3.300W

Este split de 3.300 Watts de potencia dispone de control remoto multifunción y barrido de aire automático. Entre las funciones, se destaca la función Sleep, que “acondiciona el ambiente durante las horas de sueño, mediante un ajuste gradual y automático de la temperatura, evitando así las temperaturas excesivas”.

El equipo Philco cuenta con eficiencia energética clase A, que permite reducir el consumo de energía hasta un 16 por ciento (versus un equipo similar de eficiencia energética C.) También, utiliza el gas no tóxico y no contaminante R410A, que no contribuye al debilitamiento de la capa de ozono y tiene una mayor capacidad de refrigeración.

Precio: $ 25.000

Surrey Inverter Smart 2.400

Esta empresa ofrece tecnología Full Inverter, que permite ahorrar aun (como los otros) un 35 por ciento de energía. Incluye una función Smart que permite, a través de la descarga de una App (disponible tanto para Android como iOS), controlar el equipo con un celular o una tablet vía Wi-Fi desde cualquier lugar del hogar.

El control remoto tiene una función, Follow Me, que sigue al usuario y ajusta la temperatura según el lugar donde este se encuentre. La eficiencia es de tipo A ya que se optimiza el consumo energético al evitar el arranque y frenada continúa del compresor. El consumo en modo stand-by, de hecho, es de 1 Watt por hora cuando la unidad no se está utilizando.

Precio: $28.000