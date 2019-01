Exclusivo. Llegaron los tres "mata iPhone" al país: cómo son y cuánto salen

Existe una serie de smartphones de manufactura china que, al menos por el momento, no llegan a la Argentina. Cuando comenzaron a aparecer estos equipos, eran modelos baratos, copias de baja calidad de dispositivos de otras latitudes, principalmente iPhone, Sony y Samsung.

Sin embargo, con el paso del tiempo los teléfonos celulares chinos comenzaron a adquirir una personalidad propia. Un ejemplo: Xiaomi destinó dos años de trabajo de desarrollo en su modelo Mi 5, mientras que Huawei superó a Apple en la cantidad de dólares destinada al I+D por más de US$ 1.000 millones.

Estas dos marcas, de hecho, están en segundo y cuarto lugar dentro de las que más despacharon hasta mitad del año que acaba de terminar. Huawei tiene 15,8% de market shate mientras que Xiaomi dispone de 9,3%. Pero no son las únicas: hay otras, incluso menos conocidas en estas latitudes, como Oppo –que está quinta en esta lista realizada por IDC, con 8,6%- o Vivo.

Dentro de ellos, en gran parte, se utilizan chips Mediatek, una empresa taiwanesa que se especializa en el diseño y la comercialización de procesadores para smartphones, entre otros productos, y que acaba de presentar el Helio P90, que apuesta por la Inteligencia Artificial.

Para mostrar su desempeño en tres nuevos equipos y hablar de por qué aún estos equipos no llegan a la Argentina, estuvo Hernán Descalzi, gerente de Cono Sur de Mediatek. Puntualmente, el ejecutivo trajo tres equipos el Blu Vivo XI+, el OPPO R15 y el Vivo X21i para mostrar su funcionamiento, tal como puede verse en el siguiente video:

El Blu Vivo XI+ fue lanzado en agosto de 2018 y es un equipo de gama media-alta: tiene pantalla arriba de seis pulgadas, 6 gigas de RAM y una cámara de 16 megapixeles. Se consigue en la Argentina, en las plataformas de e-commerce, por $20.000. Acá en la Argentina ya se consigue el Blu Vivo One y el Grand X, equipos de gama baja.

El OPPO R15 fue lanzado en marzo de 2018. Es un equipo que está por debajo en la escala de la gama alta y no está oficialmente. Tiene una cámara importante y una pantalla bien grande, arriba de seis pulgadas, con una batería que puede sostener un alto consumo. Ya se consigue en Ciudad del Este, Paraguay, según Descalzi.

El Vivo X21i no se consigue en la Argentina, es similar a los anteriores en cuanto a características: lo distingue la cámara frontal de 24 megapíxeles.

“Nuestro foco no es apuntar a un segmento High Premium pero sí que puedas acceder a un teléfono Premium con todas las features que tienen esos súper teléfonos”, apunta.

¿Por qué estos equipos no están en la Argentina? Para el ejecutivo de Mediatek es una cuestión circunstancial que aun estos equipos no se encuentran en la Argentina.

“Es una cuestión de estrategia de marca y está relacionado a la parte técnica. Las frecuencias que usan en sus regiones son diferentes a las nuestras, ellos tienen el foco en Asia y por eso ponen la frecuencia de allá y no la de acá”, detalla Descalzi.

“Es lo que pasa con los iPhone nuevos fabricados para los Estados Unidos que no funcionan en América latina. Todas las marcas que no están hoy acá están esperando el momento ideal para ellos”, explica luego, y remarca que no tiene dudas que más temprano que tarde desembarcaran en el país. De hecho, Xiaomi ya ha comenzado a distribuir equipos en la Argentina, a través de un distribuidor oficial.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma