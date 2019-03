Estos son los celulares "ideales" para los de más de 50: low cost y tienen de todo

En la Argentina hay 136,8 líneas de teléfonos celulares cada 100 habitantes según los datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), correspondientes al segundo trimestre de este año. Si bien la cifra indica que estamos ante un mercado maduro, hay segmentos de la población que tienen necesidades específicas, como los niños de jardín de infantes y los mayores de 65 años.

Con respecto a este último grupo, distintas investigaciones internacionales recopiladas en la obra “Motivations and obstacles to smartphone use by the elderly: developing a research framework” (2018), indican que las interfaces de software de los teléfonos móviles no son amigables para ellos. Además del tamaño de las letras, los menús complican la legibilidad. Por otra parte, muchos adultos mayores tienen una disminución de las habilidades motoras, lo que complica la manipulación de los equipos.

En cuanto al hardware, los adultos mayores piden que sea lo suficientemente grande para ver y sentir, y fácil de manipular incluso cuando la destreza, la velocidad de reacción y el sentido del tacto disminuyen un poco. En este sentido, en el mundo existen modelos específicos para saciar esta demanda tales como el Doro 820 Mini, el Thomson T-Link 11 y el Archos Senior Phone, entre otros —que, vale decir, no se consiguen en el país—.

La otra cara de la moneda está dada por las motivaciones, y es que este segmento de la población dice que utilizar smartphones es un disfrute y un símbolo de autorrealización, lo que implica que más allá de las dificultades, son de cualquier manera un objeto de deseo.

Mirá también El truco fácil y barato para "achicar" los gastos y que no se te "vuele" el sueldo La idea es llegar a fin de mes con un poco más de holgura y todo suma, hasta los pequeños ahorros que podemos lograr en la factura de energía eléctrica que, aumentos mediantes, ya pueden que no sean tan pequeños.

Propuestas limitadas

Así las cosas, los ancianos y niños pequeños argentinos tienen distintas opciones al momento de usar smartphones: acostumbrarse a utilizar los modelos convencionales pese a las limitaciones arriba detalladas, o bien descargar una serie de aplicaciones móviles para agrandar la fuente, simplificar el menú, hacer más visible la botonera, entre otros.

En su planta ubicada en la provincia de San Luis, Coradir fabrica tres modelos de teléfonos especialmente diseñados para adultos mayores (Senior Plus 4G a $ 3.599, Senior Plus 3G a $ 3.229 y Senior Lite.$1.300) y uno para niños de corta edad. Todos liberados para que puedan ser utilizados por cualquier operadora. Como particularidad, estos equipos con sistema operativo Android cuentan con un menú simple, colores llamativos, botones grandes y tipografía de gran tamaño. Incluyen un sistema de geolocalización y función SOS.

A estas características, el modelo pensado para niños, que se llama Coradir Kids suma otras, por ejemplo, viene con un administrador de dispositivos para que el adulto pueda, además de ver la ubicación de los pequeños, ser capaz de bloquear apps no deseadas, y hacer sonar el dispositivo si está perdido de la misma manera que puede inutilizarlo de forma remota. Todos los productos de este fabricante se pueden comprar por internet desde el sitio web de la marca.

El fabricante EXO, por su parte, tiene un modelo llamado Spanky fácil, que está pensado tanto para abuelos como para los más chicos. Se trata de un Smartphone de gama media con pantalla de 5 pulgadas, 4G, sistema operativo Android e interfaz sencilla, con pocos íconos de gran tamaño. Se consigue en la web de la empresa por $ 7.419.

Otra alternativa para estar conectado es apelar al uso de wearables: Telecom Personal es la única operadora con propuestas específicas para ambos segmentos. En este sentido, la telco ofrece dos iniciativas en formato de reloj. Para los niños se trata de Bipy niños, mientras que para los ancianos y adultos con determinadas necesidades está Bipy Adultos.

“En 2017 lanzamos la propuesta para los pequeños de entre 4 y 10 años y a inicios de este año presentamos la solución para los mayores. Los objetivos de venta se están cumpliendo”, explica a Infotechnology Fernando Freytes, gerente de Negocios no tradicionales y Estrategia de dispositivos de Telecom. En ambos casos se trata de un reloj, cuyo hardware es fabricado en el exterior especialmente para Personal, y el software fue desarrollado en la Argentina exclusivamente para esta operadora.

A pesar de tratarse de productos similares, hay diferencias entre ambos relojes: el producto para niños es colorido e incluye funciones tales como geolocalización, control parental, botón SOS, y sistema de llamadas mensajería y llamadas cerrado, que es administrado por un mayor. El año que viene incluirá juegos. En tanto, el producto Bipy Adultos tiene un hardware más sobrio, una interfaz muy sencilla y funciones tales como recordatorio para la toma de medicamentos, así como medición de presión y pulsaciones. Además, se pueden definir alertas para que terceros sean informados automáticamente en caso de detectar algún problema de salud o caída, ya que el reloj incluye sensor de movimiento.

¿Por qué estos productos tienen forma de reloj y no de teléfono? “Elegimos este formato por su robustez y para que no se pierda. No encontramos ninguna de estas características en dispositivos con formato de smartphone”, señala Freytes. Actualmente, el modelo de niños se consigue a $ 3.999 mientras que el de adultos tiene un precio de $ 4.999 y el abono es de $ 130.

Entre los planes de la compañía, tienen previsto sumar nuevas funciones a ambos productos y lanzar un tercero: Bipy mascotas que, en este caso, tendrá formato de collar.

En falta

Al ser consultadas, las principales marcas de smartphones con mayor marketshare en el país fueron muy escuetas en sus respuestas y ninguna cuenta con propuestas específicas para los segmentos en cuestión.

Mientras que Samsung detalla que sus dispositivos disponen de una app que se llama “Kids Mode”, que se puede descargar directamente desde Galaxy Apps, y viene con funciones como control parental y una interfaz diseñada para hacer que el aprendizaje y el entretenimiento sean simples, seguros y divertidos, Martín Errante, gerente de producto de Motorola Argentina, precisa: “Nosotros seguimos una estrategia de Android Puro, lo más limpio posible, que es un sistema súper intuitivo y de fácil uso, accesible para adultos mayores y niños. A su vez, en el caso de que se necesite un tratamiento especial, recomendamos algunas de las numerosas apps que hay disponibles en Google Play Store”, explica.

Frente a las necesidades específicas de ambos segmentos etarios, en varios países existen modelos específicos pero que no llegan a nuestro país: “Los grandes fabricantes internacionales que cuentan con estos dispositivos están desatendiendo estos segmentos en la Argentina y los operadores posiblemente no quieran vender equipos que no sean de grandes marcas que les puedan garantizar volumen y servicio técnico”, concluye el consultor Enrique Carrier.

D DEBORA SLOTNISKY