Estos robots te van a dar pesadillas (y la idea es que se queden con tu trabajo)

Un robot es una herramienta programada para realizar una actividad de forma automática y puede ser tanto un software como una pieza de hardware. Ahora, y con miedo, se habla de que los robots vienen por nuestros trabajos pero ¿es tan así?

El auge de la robótica es reciente: el primer robot industrial eléctrico es de la década de 1970 pero para los noventa ya habían colmado la industria automotriz, la única cuya operación era lo suficientemente grande y repetitiva como para ser automatizada. Según Víctor Liste, ingeniero electrónico que trabaja hace más de 12 años en robótica industrial, los robots tradicionales son “muy precisos, pero tienen una percepción del entorno mínima y si fueran personas, serían ciegas y sin sentido del tacto”. Esta percepción del entorno está cambiando y ahora las máquinas pueden ver, sentir y ubicarse en el espacio, requisitos clave para moverse en el mundo humano, donde lo que sucede no está programado.

El cambio se debe a los avances en el campo de la inteligencia artificial y a la disminución de los costos de los sensores. Así, un robot puede transitar un espacio desconocido, compartir la calle con autos manejados por humanos e incluso trabajar codo a codo con una persona. "Se están haciendo robots con más sensibilidad, menos rápidos y más acolchonados para que puedan trabajar junto a un humano sin lastimarlo, son robots colaborativos”, explica Liste. Así fue que estos nuevos robots, más ágiles y perspicaces, comenzaron a ganarse el corazón de la gente.

Los nuevos modelos experimentales incluyen a humanoides como Atlas, cuadrúpedos como los perturbadores Spot Mini y especialistas en interacción como Pepper, entre otros. Pero no serán estos robots los que traerán problemas sino otros menos llamativos: los autos inteligentes y los chatbots podrían automatizar el 20 por ciento del empleo a escala global. “La creación de un robot multifunción podría cambiar el mundo completamente, pero mucho antes que eso vamos a tener otros problemas en los próximos 10 años. Están mejorando rápidamente y reemplazando cada vez a más gente”, destaca el docente de Robótica en la UBA.

Spot Mini

Los perros de Boston Dynamics generaron preocupación en las redes sociales al demostrar su capacidad para colaborar y manipular el entorno (aunque en parte se intensificó por su parecido a los perros robóticos de Black Mirror). Estos cuadrúpedos ya saben mantener el equilibrio, resistir empujones y ahora recibieron una actualización: tienen una garra con la cual pueden manipular objetos.

Kuri

No tienen por qué ser fríos y temibles: Kuri fue diseñado para ser un amigable robot doméstico. Es capaz de interactuar con adultos, chicos e incluso mascotas, a las cuales les silba para que bajen del sillón. Su sistema de visión le permite navegar por la casa sin problemas y se conecta a internet vía WiFi para ofrecer respuestas y entretenimiento al igual que los asistentes Alexa y Google Home.

Sawyer

Las máquinas industriales son caras y su implementación aún más. Colocar una que vale US$ 30.000 en una planta puede terminar costando US$ 100.000. Lo que hizo Rethink Robotics fue crear un robot colaborativo que ocupa poco espacio y cuya instalación es sencilla. No se programa, sino que lo entrena una persona al mostrarle cómo hacer el trabajo y luego, Sawyer lo repite de forma más eficiente.

Flippy

Este ingenio mecánico de la empresa Miso Robotics ya tiene experiencia laboral. Flippy comenzó a trabajar en uno de los locales de la cadena Caliburger el 5 de marzo como especialista en hamburguesas. Los resultados no fueron malos,pero resultaron problemáticos: a los trabajadores les resultó difícil coordinar con la velocidad y los movimientos del robot. Por esto fue suspendido mientras los trabajadores son capacitados.

Pepper

Este autómata desarrollado por Softbank Robotics es un especialista en interactuar con humanos. Puede reconocer emociones humanas y adaptar su comportamiento al humor de su interlocutor. Pepper se incorporó a las empresas principalmente como recepcionista, saludando e informando a los clientes que ingresan. Cuanto más habla con una persona, más aprende sobre su personalidad, sus gustos y sus hábitos.

PL PABLO LABARTA