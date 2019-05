Este es el producto que más compran los argentinos afuera (y está en oferta)

Desde que cambiaron las normas para comprar en el exterior, los argentinos están cada vez más comprometidos con las compras en el exterior.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el aumento del limite para los pedidos dentro del regimen conocido como "Puerta a puerta" para compras en el exterior.

El aumento es de $ 3.000 a partir del marzo de 2019 y, como siempre, es para productos de uso o consumo personal y que "por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial", de acuerdo a la Resolución General 4447/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial. Antes, era de US$ 1.000 y excluía a la mayoría de los productos electrónicos de alta gama, entre otros. Además, se podrán ingresar 12 envíos al año de US$ 50 cada uno, libre de impuestos. Esto significa el doble del limite que regía hasta el día de ayer, de US$ 25.

Hoy, el producto que más la rompe es el JBL, en el modelo T600. Unos auriculares bluetooh de $ 6.000 que están arrasando.

Según datos oficiales, el día de apertura del “nuevo” sitios de Puerta a Puerta (el 1 de abril de 2019) demostró que existe interés. Se registraron 12.000 personas y hubo 8300 operaciones concretas en el primer día (6800 realizaron el aviso de compra y 1500 avanzaron con la declaración).

¿Qué es lo más buscado?

Según recopiló el sitio Puerta a Puerta Argentina, hay una serie de productos que son los más buscados por los argentinos.

Auriculares

El JBL, en el modelo T600, es uno de los más buscados. Elaborado con materiales resistentes, maleable, con diseño práctico y ligero para su uso diario. También incluye la posibilidad de manejar las llamadas y las canciones con los botones de las orejeras.

Tiempo de reproducción de música BT activado: 20h

Sensibilidad del micrófono: 1kHz – 24dBV

Longitud del cable extraíble: 1.0m

Versión de Bluetooth: V4.1

Peso: 173 gramos

Precio: 6.499,00$

Celulares

La marca sudcoreana Samsung consta de una serie bastante amplia de celulares. Al parecer, los argentinos lo que más buscan es el modelo Galaxy 8.

Este modelo ofrece una mejor pantalla, donde la imagen puede verse hasta en los bordes, con un brillo y nitidez más que aceptable. En ella, también puedes ejecutar más de una acción a la vez, gracias a su sistema multitareas. La respuesta y precisión en el trazo del S Pen es otro punto fuerte del Note 8, con el cuál se pueden hacer anotaciones incluso con la pantalla apagada.

El celular cuienta con 64GB de almacenamiento, 6GB de memoria RAM y cámara de 12 MP.

Precio: $ 40.000

Computadoras Gamer

Se trata de una computadora con un procesador AMD Ryzen 2700. También incluye una placa de vídeo Nvidia Geforce 1060, la cual presenta un rendimiento considerable. Esto permite jugar de todo en 1080/1440p (la máxima resolución). Es indicada también para la edición de fotografía, vídeo y diseño de alto requerimiento. Un equipo que simplemente cubre sin problemas casi cualquier necesidad.

Especificaciones técnicas:

Procesador: AMD Ryzen 7 2700 – 3.2/4.1GHz – 16mb cache

Motherboard: A320 – Asus/Gigabyte

Memoria RAM: 8GB DDR4 2400MHz – Crucial Ballistix/ Kingston Fury

Disco Rígido: Western Digital WD Blue 1TB – 7200RPM

Disco SSD: 120gb Kingston a400

Gabinete: Aerocool Cylon White RGB

Fuente: Thermaltake 600W White Plus

Placa de vídeo: Nvidia Geforce 1060 6gb

Precio: 57.190,000$