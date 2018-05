Este celular chino es un "monstruo" más potente que una PC (y mejor que el iPhone)

Todavía no lo conoce nadie por estos lares y sin embargo se trata del nuevo smartphone record de la industria. La marca es Smartisan y el equipo es el R1, que viene con 1 tera de espacio interno de almacenamiento, algo que ningún otro equipo del mercado trae, ni siquiera los más caros.

El resto del hardware lo pone dentro de la gama alta: viene con un procesador Snapdragon 845, y 6 gigas de RAM para sus modelos con 64 y 128 gigas de memoria interna, y 8 para los de 128 y 1 tera.

Además, tiene una carcasa de aluminio y vidrio que se consiguen en dos colores, blanco y negro, con el panel trasero personalizable. La pantalla es de 6,17 pulgadas con una resolución Full HD+ de 2.242 por 1.080 píxeles y una relación de aspecto de 18:7:9 y soporte para tecnología Force Touch (que permite diferenciar la presión que el usuario ejerce sobre la pantalla). Arriba tiene una pequeña muesca pero no tan llamativa como la del iPhone X.

La cámara frontal tiene 24 megapíxeles y la trasera con dos lentes, uno de 12, con un sensor Sony IMX363 (f/1.8 de apertura), y otro de 20, con un sensor IMX350 (f/1.75 de apertura).

Viene con la ficha para un cargador rápido Qualcomm 4+ y, a diferencia del resto de los nuevos equipos, trae el cargador dentro de la caja. La batería tiene 3.600 mAh, un número correcto para tener carga todo el día.

De manera similar al “dock” de Samsung, con el DeX, el Smartisan tiene modo de escritorio gracias al Smartisan OS. Tiene desbloqueo facial y lector de huellas digitales debajo del logo trasero de la marca. Y no, no tiene puerto para auriculares.

¿Los colores disponibles? Blanco “Pure” y negro “Carbon”, con precios bastante altos, según reporta GSM Arena: 6 gigas de RAM con 64 gigas de almacenamiento, US$ 550; 6 de RAM con 128 de almacenamiento, US$ 630; 8 de RAM con 128 de memoria interna, US$ 705; y, la joya de la corona, 8 gigas de RAM y 1 tera de almacenamiento, la friolera suma de US$ 1.400, más que el iPhone X (US$ 1.000) y el Samsung S9, que ronda los US$ 900 en los Estados Unidos ($43.000 y $20.000 en la Argentina, respectivamente).

En la Argentina, se consiguen pocos Smartisan en las plataformas de e-commerce pero es seguro que ya llegaran, grises mediante.

Contrastes

Si bien las especificaciones son similares al resto de los de gama alta, el tema del almacenamiento lo distingue del resto. En comparación, el iPhone X viene con 256 gigas de memoria interna; lo mismo el Samsung Galaxy S9; el hypeado Essential Phone, el smartphone del ex Google inventor de Android Andy Rubin, viene con 128 gigas; el OnePlus 6, 256 de máxima; y el Google Pixel 2, 128.

Para darse una idea: el tera de almacenamiento que ofrece el Smartisan son 1.024 gigabytes.

La empresa

Smartisan nació en 2012 y tiene base en Beijing, China. El nombre de la empresa es un acrónimo entre Smart y Artisan, las palabras inglesas para inteligente y artesano. De acuerdo a la misma compañía, la mezcla contiene el ADN de Smartisan: artesanía en la era del smartphone.

Tiene alrededor de 600 empleados e ingresos anuales que rondan los US$ 5 millones, de acuerdo al sitio agregador Owler. El primer smartphone de la compañía fue lanzado en 2014 y se llamó T1, luego siguieron otros seis modelos. Sus equipos traen una versión ad-hoc del Android llamada Smartisan OS.