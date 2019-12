El verdadero "mata iPhone": el hermano de Pablo Escobar vende uno a US$ 350

Se trata del lanzamiento más raro de todo el año. El Escobar Fold 1 es un smartphone plegable, de color dorado y barato, pero eso es lo de menos. Lo que resalta es que la empresa es propiedad de Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, el narcotraficante famoso.

Además, también llama la atención la campaña de marketing, que incluye a modelos de Playboy.

Anteriormente, esta empresa puso a la venta un lanzallamas que tuvo como inspiración el que lanzó Elon Musk.

En declaraciones al portal Digital Trends, Roberto Escobar dijo que quiere "acabar con Apple, tanto en el mercado como en los tribunales.

"Le he dicho a mucha gente que acabaría con Apple y lo haré. Corté las relaciones con los operadores y los minoristas, para así poder vender a los clientes teléfonos que pueden doblar por sólo 349 dólares, teléfonos que en las tiendas cuestan miles de dólares, como el de Samsung y otros. Este es mi objetivo, vencer a Apple, y hacerlo yo mismo como siempre lo he hecho. Son estafadores, y ahora estamos preparando la demanda colectiva. Están engañando a la gente y vendiendo teléfonos sin valor a los consumidores, a precios exagerados. Mis abogados han estado listos por mucho tiempo, pero antes de demandarlos y devolverle a la gente el dinero que se merece, quería mostrarles que mi producto es mucho mejor. El 6 de enero del próximo año 2020, la demanda colectiva de 30.000 millones de dólares se presentará en los tribunales de California. Queremos que Apple devuelva a la gente parte de sus beneficios ilegales. Me aseguraré de ello. He gastado casi un millón de dólares en abogados para iniciar esta demanda".

Las especificaciones

El dispositivo plegable incluye una pantalla flexible de 7,8 pulgadas con la posibilidad de doblarse a la mitad pero no al 100%. La resolución de pantalla es de 1920 x 1444 pixeles y su resolución de aspecto es 4:3 y una densidad de 308pp.

Utiliza Android 9 con un procesador Snapdragon 855 que viene en dos versiones, con 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento u 8 y 512, respectivamente.

Incluye dos cámaras 16MP f/1.8 + 20 MP f/1.8. Soporta microSD, Dual SIM y 4G LTE. La batería es de 4.000 mAh con carga rápida y viene con un sensor de huellas, bluetooth 5.0 y Wi-Fi doble banda.

Por otro lado, la empresa afirma que el equipo es más seguro que los Samsung y Apple.

Otro dato curioso -y van- es que el smartphone incluye una funda con protección contra frecuencias RFID y "otras comunicaciones":

"Lo de doblar está bien, pero también tenemos una seguridad especial en el teléfono. Esto hace que sea muy difícil para cualquiera escanear el teléfono en busca de comunicaciones entre personas cercanas, como Bluetooth, y también para que los gobiernos tengan acceso a los dispositivos. No diré que es 100% seguro, pero lo que sí diré es que todos los demás teléfonos como Apple y Samsung están 100% abiertos a todos los gobiernos del mundo. El nuestro no. Además, la funda que se incluye en todos nuestros teléfonos tiene una fina capa de metal que bloquea la RFID y otras comunicaciones. Esto es mucho teléfono por poco dinero, pero esto es, como digo, gracias a que vendemos directamente a los clientes sin intermediarios", dice el comunicado.

El Escobar Fold 1 costará US$ 350 en su versión más económica y US$ 500 la que sigue. Solo se venderan 100.000 equipos a través de la tienda virtual de Escobar Inc.