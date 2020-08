El reloj más vendido es Apple: dominó más del 50% del mercado y se puede comprar a mitad de precio

Los relojes inteligentes Apple fueron los más vendidos en todo el mundo. La compañía de la manzanita abarcó más del 50% del mercado de los relojes inteligentes en 2020.

El mercado de smartwatches creció un 20% este año. Se vendieron más de 42 millones de relojes inteligentes durante la primer parte del año, según un análisis de la consultora Counterpoint Research.

Apple es el mayor vendedor y fabricante de relojes: “Apple Watch” fue el reloj inteligente “estrella”. Estados Unidos y Europa son los mercados más grandes de smart watches.

Garmin y Huawei se posicionaron en segundo y tercer lugar con un 9,4 y 8,3 respectivamente.

Apple Watch Series 5: el modelo más vendido de Apple

Lo que más llamó la atención a los usuarios es la pantalla siempre encendida. En modelos anteriores, la pantalla estaba apagada hasta que levantabas el brazo. El smartwatch Apple Watch Series 5 permite ver la hora y cualquier información en la pantalla de inicio todo el tiempo.

Cuesta US$ 399 y la compañía mejoró muchos “features” del reloj inteligente: actualizaron la revisión de pulso cardíaco, brújula y la aplicación de seguimiento de ejercicio. La batería dura 16 horas. Viene en aluminio, acero inoxidable y cerámica. El modelo en aluminio es el más barato mientras que el reloj inteligente de acero cuesta US$ 799 y el de cerámica US$ 1399.

Apple presentará una nueva serie de su reloj inteligente este mes de septiembre. Se llamará Apple Watch Series 6 y la próxima actualización traerá features que lo harán aún más inteligente: esta vez, incluirán sensores de movimiento, de frecuencia cardíaca y micrófonos para realizar un seguimiento efectivo de las horas de sueño.

Apple Watch Series 6

Luego de la actualización watchOS 7, la pantalla se apagará por la noche automáticamente para ahorrar energía mientras los usuarios duermen. Por la pandemia incluyeron la detección automática del lavado de manos para que los usuarios cuiden su higiene frente al coronavirus.