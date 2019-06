El plan para que el iPhone de este año sea más barato

El socio principal de Apple para producir sus equipos, Hon Hai Precision Industry Ltd. -también conocida como Foxconn-, ldeclaró que está listo para muda la producción de los iPhone fuera de China en caso que la guerra comercial entre este país y los Estados Unidos siga escalando, de acuerdo a lo que informó Bloomberg.

Donald Trump, presidente de los EE.UU., sigue adelante con su plan para arancelar con US$ 300.000 millones a productos chinos si el presidente Xi Jimping no asiste a la cumbre del G20 que tendrá lugar a finales de este mes.

El presidente estadounidense ya aumentó del 10 al 25% el arancel para US$ 200.000 millones de producto en el pasado mes de mayo.

Yong Liu, el jefe de la división de semiconductores de la fabrica taiwanesa, dijo que su compañía apoyaría a Apple y movería su producción en caso de resultar necesario. Esto posibilita un posible plan de contingencia de la empresa estadounindese en caso de que las relaciones se compliquen más, de acuerdo a Business Insider.

"El 25% de nuestra capacidad de producción está fuera de China y podemos ayudar a Apple a responder a sus necesidades en el mercado estadounidense", declaró Liu. "Tenemos la capacidad suficiente para cumplir con la demanda de Apple."

En este sentido, el presidente de Foxconn Techonology Group, Terry Grou, informó en abril que la producción del iPhone en India sería masiva este año. De hecho, los modelos más antiguos de la marca de Cupertino ya se están fabricando en la ciudad india de Bangalore y ya la empresa está testeando ensamblar allí los modelos más nuevos.

Tras un período de prueba, Foxconn quiere mudar a una planta en Chennai, India. Además, Foxconn estaría pensando en construir una fábrica en Vietnam para resolver los problemas ocasionados por la guerra comercial.

Otra posibilidad es que la compañía abra una fábrica en los Estados Unidos, específicamente en Wisconsin, donde produciría el cristal líquido para las pantallas de los smartphones que supondría 13.000 empleados.

Sin embargo, el proyecto estuvo en riesgo por las dudas sobre la cantidad de trabajadores y algunas preocupaciones ambientales hasta que Gou habló con Trump, de acuerdo a Reuters. La planta podría estar lista para 2020.

Mover toda la planta no sería algo fácil: se la conoce como Ciudad Foxconn porque emplea a 1,3 millones de personas, según se lee en el libro The One Device: The Secret History of the iPhone, de Brian Merchant.

En el mejor de los casos, Apple podría mover hasta el 7% de su operación a India en los próximos 12 meses.

Los analistas ya advirtieron el predicamento en el que puede encontrarse Apple. Los costos del iPhone XS podrían encarecerse, según analistas de Morgan Stanley, producto del reciente aumento de aranceles. El precio podría subir hasta US$ 160 pero Apple decidiría absorber el golpe, según estos analistas.

Y si los aumentos continuan, la suba estaría en los US$ 100 y los US$ 200.

China es un mercado fundamental para Apple pero sus malas ventas hicieron que redujera sus expectativas de beneficio -por primera vez en 17 años- de cara a los resultados del primer trimestre.