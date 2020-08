El iPhone low cost ya se vende en la Argentina: qué tiene y cuánto cuesta

En plena pandemia, el gigante estadounidense Apple decidió lanzar al mercado la segunda versión del iPhone SE, el dispositivo más económico presentado por la empresa con el objetivo de asegurarse también una porción de mercado en el segmento de gama media.

En un contexto difícil, el dispositivo más barato de la firma de la manzanita–cuya primera edición resultó un éxito de ventas a partir de su relación precio-calidad- empezó a comercializarse en la Argentina.

La fórmula del éxito para este equipo en los Estados Unidos fue simple: buenas prestaciones y un precio considerablemente más bajo de los que poseen las terminales de esta empresa: apenas US$ 399.

¿Qué tiene el equipo?

Como uno de los grandes diferenciales que posee el iPhone SE es que cuenta con solo una cámara, la pantalla no tiene tecnología de display completo, y carece de la función de reconocimiento facial.

No obstante, incluye el chip Chip A13 Bionic Neural Engine de tercera generación y el sistema operativo iOS 13, es decir, los mismos que poseen los dispositivos de gama alta de Apple, el iPhone XR, 11, 11 Pro y 11 Pro Max que, en los Estados Unidos se comercializan con precios que oscilan entre los US$ 700 y los US$ 1.100.

Qué tiene el Apple SE

Posee una pantalla Retina HD widescreen LCD Multi-Touch de 4.7 pulgadas (diagonal) y resolución de 1334 x 750 pixeles a 326 ppi.

Tiene una memoria RAM de 64 gigabytes (GB) y 128GB de almacenamiento interno.

Cuenta con tecnología de carga inalámbrica y capacidad para carga rápida y se encuentra disponible en colores negro, blanco y rojo.

El iPhone SE, el más barato de Apple, está disponible en negro, blanco y rojo

En su parte trasera posee un sistema de cámara única de 12 megapíxles MP, que ofrece funciones de gran angular, apertura de ƒ/1.8 y zoom digital de hasta 5x. En tanto, la cámara frontal cuenta con 7MP. Ambos sensores permiten grabar videos con resolución 4K.

La terminal, que es sumergible hasta un metro de profundidad durante 30 minutos, posee también un sensor de huellas digitales integrado en el botón de inicio.

Disponibilidad y precios en la Argentina

El iPhone SE ya se podía conseguir desde abril a través de sitios de compra online como MercadoLibre. No obstante, recién ahora se lanza la comercialización oficial en el país.

El iPhone SE se comercializa en el reseller oficial MacStation por unos $ 83.000 para el modelo de 64GB de almacenamiento y la cifra asciende hasta los $ 94.000 para los usuarios que busquen la versión de 128GB.

Todos los dispositivos cuentan con una garantía de un año y se podrán conseguir en 12 cuotas fijas aunque con un 12% extra en el costo.

¿De dónde surge el valor tan alto?

De los aranceles a la importación. Por ejemplo, si se compara el valor del iPhone SE en los EE.UU comprándolo con tarjeta y pagando el impuesto Dólar Solidario de 30% a la operación con dólar (sumado a la tasa impositiva de la ciudad donde se adquiriera), el equipo costaría alrededor de $ 44.000, es decir, casi la mitad de lo que cuesta comprarlo en la Argentina.

En tanto, si la operación fuera con dólar blue -tomando una cotización de $ 131- el iPhone SE costaría casi $ 53.000.

Se trata de dispositivos que pagan 20% de arancel, más 21% de IVA e impuestos internos de 10% y está abarcado por las licencias no automáticas.

Próximamente también podrá comprarse en Maxim, iPoint y OnClick, otros resellers de Apple autorizados.

Además, se estima que algunas operadoras telefónicas y cadenas de electrodomésticos también podrían ofrecer la versión más económico de iPhone a sus clientes.