Impuestazo al iPhone: 3 millones de argentinos ya "lo ven de lejos". ¿Por qué?

Las amenazas de Donald Trump de imponer un impuesto de 10% a todas las importaciones de productos chinos en los Estados Unidos podría sumarte US$ 37 al valor del último iPhone X, de acuerdo a la consultora de investigación de mercado IHS Markit.

Esto podría suceder si el presidente estadounidense lleva a cabo su última amenaza de sumar una carga tributaria de US$ 500.000 millones que incluiría a todos los productos que China envía a los Estados Unidos incluyendo los iPhones, según los expertos en comercio internacional citados por The Washington Post. Los Estados Unidos importaron el año pasado US$ 45 mil millones en teléfonos móviles, según datos del International Trade Centre.

Hay que mencionar que los smartphones no fueron incluidos en los aranceles estadounidenses a productos chinos impuestas el pasado 6 de julio, por US$ 34.000 millones, ni la segunda ronda de US$ 16.000 millones. Tampoco están incluidos en una tercera ronda de US$ 200.000 millones mencionada por la administración Trump. China respondió con aranceles propios a productos estadounidenses.

Para iPhone esto puede resultar un problema para la compañía creada por Steve Jobs que tendrá varias aristas: por un lado, los Estados Unidos es su mercado más importante, donde tiene 53,6% de market share (contra 45,9 de Android, según el agregador StatCounter). No por nada es uno de los lugares donde el popular iPhone X cuesta más barato (dentro de su alto precio), US$ 1.000. En Europa, cuesta 969 euros (unos US$ 1.133).

Por otro lado, otro de los mercados importantes para Apples es China, que quedaría expuesto a las posibles sanciones retaliatorias que podría llevar adelante el gobierno de Xi Jimping y que afectarían a los 40 Apple Stores que allí se ubican –que se sumarían al impuesto de 16% que tienen los iPhone en el país asiático--. Sin embargo, es probable que China quiera manejar esto de manera calmada, según el citado medio, dado que Apple emplea a 10.000 chinos de manera directa y 3 millones de forma indirecta, lo que incluye el contrato con el fabricante Foxconn. Además, le da trabajo a 1,5 millones de desarrolladores de Apps en el país.

De hecho, Tim Cook, CEO de la empresa de Cupertino, cuando estuvo en la Casa Blanca el pasado mes de abril, expresó que los aranceles “no eran la manera adecuada de resolver problemas comerciales”. Apple podría decidir asumir los costos o sumarlos a sus precios, indicó Mehdi Hosseini, un analista del Susquehanna International Group. Samsung, el competidor directo de la compañía, fabrica mayormente fuera de China y eludiría estos aranceles.

Los efectos en la Argentina

Más allá de que ahora los iPhone se pueden conseguir legalmente en el país, sus precios son aún muy altos, por encima de los $45.000. Si se compra en los Estados Unidos, incluso con la suba del dólar, sigue estando $28.000, poco más de 60% del valor en nuestro país. Esta suba significaría un aumento de $1.000 al cambio actual.

Y no es un tema menor: tres millones de unidades entran de manera ilegal al país por año, a razón de 8.000 por día, lo que significa 30% del mercado total de smartphones en la Argentina, tal como lo indicó Infotechnology en esta nota.