El "cable maldito" que puede estar ahora en tu oficina y expone todos tus secretos

Los dispositivos y cables USB son una de las formas más populares y sencillas de transportar información de un lugar a otro. Tanto es así que muchos usuarios los usan de manera descuidad, desde no quitarlos en modo seguro hasta usar los que cualquiera les presta sea o no una persona de confianza. Por es que el investigador de seguridad Mike Grover desarrolló un USB "maligno" que permite instalar y controlar desde lejos cualquiera celular con el que tome contacto.

You like wifi in your malicious USB cables?



The O•MG cable

(Offensive MG kit)https://t.co/Pkv9pQrmHt



This was a fun way to pick up a bunch of new skills.



Not possible without help from: @d3d0c3d, @cnlohr, @IanColdwater, @hook_s3c, @exploit_agency #OMGCable pic.twitter.com/isQfMKHYQR