El Home Office pone en jaque la conexión a Internet en Argentina: cómo evitar que se caiga la red

La explosión del home office a partir de la penetración del coronavirus en la Argentina puso en tensión a toda la infraestructura tecnológica y de conectividad del país, en cada empresa y hasta en los hogares.

A los usos laborales incrementados por la necesidad de aislamiento y cuarentena de dependientes, se suma la enorme cantidad de personas que, imposibilitadas de salir de sus hogares, recurren a todas las alternativas tecnológicas para mantenerse conectados con familiares y amigos, y con el mundo, enviando y reenviando mensajes, la gran mayoría multimedias, con la consecuente sobrecarga en las redes. Los niños, sin clases y ya de por sí hipertecnologizados, al menos a partir de cierto nivel social, suman lo suyo al panorama.

Sin embargo, como con casi todo lo que sucede en torno a la pandemia, las cosas no son fatales y existen prácticas mejores que otras, alternativas, cuidados y herramientas técnicas, dispositivos, por los cuales las empresas, sobre todo, pueden aliviar su propia sobrecarga de conectividad y ayudar a la red pública a no tildarse.

Information Techonology realizó un relevamiento y recogió, en base a entrevistas con CTOs (directores de Tecnología) de distintas empresas con gran expertise tecnológico, una serie de recomendaciones para aplicar sobre todo en firmas que se encontraron con la necesidad de rediseñar su dinámica laboral contrareloj con eje en el teletrabajo. Empresas que debieron improvisar la adaptación de sus sistemas a una demanda que sólo crecerá exponencialmente con el correr de las horas y los días.

Según Matías Di Dio, gerente de Operaciones de Venta de Vertiv para la región del Sur de Sudamérica (SSA), "en tiempos de trabajo remoto, el consumo de datos en el borde de la red se ve intensificado y la disponibilidad de los nodos resulta esencial. Para esto, son necesarios sistemas de respaldo de energía, soluciones de climatización y

servicios profesionales que se desplieguen en cada uno de los sitios, de modo de garantizar la conectividad a Internet de cada colaborador".

Vertiv es un proveedor de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, EE.UU., emplea aproximadamente a 20.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Son "arquitectos de la continuidad", una expresión que, en momentos como el actual, suena a hechicería, pero no, se trata de un concepto racional, con base técnica.

Su gerente de Operaciones de Venta dio a IT más recomendaciones para no sobrecargar la infraestructura en tiempos de alta conectividad: "En las oficinas, que en muchos casos han quedado desatendidas, la disponibilidad de los recursos compartidos es fundamental para la continuidad operativa. Para esto desde Vertiv recomendamos asegurar que los servidores críticos se encuentren protegidos por un sistema de respaldo de energía (UPS), y que el mismo se encuentre en condiciones para funcionar de manera continua".

"Lo más importante para esto es elegir la Nube en lugar de VPNs o Escritorios Virtuales". Germán Torres, CTO de Snoop Consulting, firma especializada en la consultoría tecnológica, es concluyente en su primera definición y afirma ante IT: "Es clave elegir servicios y servidores en nodos locales (también en la nube) ya que mejoran la

latencia por tener enlaces con mayor ancho de banda y más cercano".

"Hoy la Nube está preparada para garantizar la gestión completa de cualquier Negocio (venta, gestión, operación, almacenamiento, desarrollo…) de forma muy segura y con una gran capacidad de escalabilidad sin grandes complicaciones”, sostiene.

"Para no sobrecargar la red, lo que se recomienda, entre otras cosas, es limitar el uso del acceso a internet estrictamente a lo laboral, es decir sólo a lo que esté relacionado estrictamente con el trabajo", explicó Roque Peralta, cofundador y CTO de Eureka Labs, una startup studio con sede en Córdoba.

Eureka Labs es una startup de startups. Fue fundada y dirigida por los hermanos Guillermo y Jorge De Bernardo y Roque Peralta, quienes con Damián Amaya saltaron a la fama por haber integrado el equipo que fundó y vendió a eBay el popular sitio de avisos clasificados en línea alaMaula y Marketplay a Naspers, el otro titán de internet.

Peralta le puso detalles a su recomendación: "Me refiero, por ejemplo, a no estar con streaming de música, como puede ser Spotify, Youtube, sitios donde se descargue contenido, quizás Netflix o sitios de deportes con contenidos de video. Es importante limitar su consumo porque el streaming es lo que más genera demanda de tráfico y sobrecarga". Y agregó: "Con respecto al uso de emails, o para navegar páginas web, es clave contar con sistemas en la nube; ese tipo de herramientas son vitales para el trabajo diario. Generan su actividad pero no tanto como el contenido de streaming -audio y video".

De acuerdo a Peralta, "para el caso de las telellamadas se recomienda no usar la cámara, sino sólo audio para no saturar la red porque esto economiza la transmisión de datos. La pregunta que uno debe hacerse es si es fundamental para nuestro trabajo y, en base a esa premisa, sólo utilizar herramientas esenciales, lo que sin duda redundará en un gran ahorro".

Por su parte, el gerente de Operaciones y Tecnologia de Banco Comafi, Gabriel Pérez, recomendó "habilitar y fomentar el uso de herramientas de colaboración en nube tipo Office365 / G Suite".

Según Pérez, "esto permite contar con una infraestructura que no sobrecarga los recursos de la empresa en escenarios de alta demanda".

También recomendó "limitar los accesos por VPNs a los casos que necesitan estrictamente hacer uso de recursos on premises, (sistemas situados en el mismo edificio de la empresa) implementar soluciones de escritorios remotos en nube (AZURE / AWS) para casos de usos simples (ejemplo: acceder a webs internas que no están públicas o aplicaciones legacy) y trabajar de manera coordinada con los equipos de Seguridad y Tecnología para monitorear los recursos y evitar situaciones de indisponibilidad".

American Tower es una empresa americana que brinda soluciones de infraestructura para comunicaciones inalámbricas, con operaciones y equipo en la Argentina. Desde la firma, Josefina Hernandez Gascón advierte a IT que, "con los nuevos formato de trabajo remoto en aumento y las recomendaciones sanitarias actuales, el consumo de datos se intensificó considerablemente, llegando a puntos récord". Así, "es altamente probable que las redes sufran una saturación. Esto no sólo afectaría a los usuarios en general, sino también a las empresas, viéndose así afectada la sociedad en su conjunto. Es por eso que desde nuestra empresa promovemos la importancia de contar con una infraestructura neutral (accesible sin distinción para cualquier operador que la necesite)de telecomunicaciones sólida y confiable que garantice un servicio de telecomunicaciones estable y seguro, para así asegurar la conectividad y comunicación entre las personas".

Hernández Gascón reivindica el uso de modelos de "infraestructura neutral" (accesible sin distinción para cualquier operador que la necesite), que permite las coubicaciones entre distintos prestadores del servicio de telecomunicaciones, ofreciendo sitios que permiten mejorar la cobertura y la calidad de la cobertura, beneficiando así el uso de las redes fijas y móviles por parte de las personas, empresas y sector público".

Desde Hasar Sistemas, en tanto, advierten que no existen soluciones uniformes para aliviar la conectividad, ya que todo depende "del tipo de empresa y sus necesidades".

Pablo Díaz, director de la unidad de negocios especializada en software del Grupo Hasar, señala que "no hay una estrategia que aplique para todos por igual. En nuestro caso, que somos una empresa de tecnología/servicios, con soluciones de misión critica, se torna complicado. Aun así la estrategia está planteada sobre bases tales como: brindar herramientas y accesos sincronizados a servicios críticos de la operación priorizando la atención a nuestros clientes. Coordinar reuniones diarias por equipo para distribuir tareas, y no depender luego de la red. Planificar y ejecutar reuniones sólo con acceso a audio. Tener herramientas que permitan trabajar desconectados, y que luego consoliden los cambios. Concientizar sobre el buen uso de las mismas".

El grupo Hasar es argentino y es conocido en el país por su desarrollo de software y hardware de las impresoras fiscales homologadas, aunque ahora se ha expandido a soluciones tecnológicas para retail, grandes supermercados y negocios de moda, entre otros. "El momento que se vive nos desafía a evolucionar y mejorar día tras día esta metodología de trabajo, la cual no sólo vino para ser parte de esta circunstancia sino a quedarse", señaló Díaz a IT.



Una comunicación eficiente, también aporta

Las recomendaciones para no sobre cargar la infraestructura de conectividad no sólo se reducen a las cuestiones estrictamente tecnológicas, de software y hardware. Las buenas prácticas organizativas y de comunicación en red, en el marco del trabajo en equipo, suman a este desafío, coinciden los especialistas, que tampoco dejan de mencionar aplicaciones y programas para optimizar los contactos a distancia.

Matias Bari, coFundador y CEO de SatoshiTango, broker de criptomonedas, se detiene en el tema de las herramientas: "Usamos un poco de todo, hacemos daily meetings donde se intercambian ideas y usamos scrum para el desarrollo”.

Bari opina que, para no saturar las redes, es clave la buena comunicación: "El hecho de no estar físicamente en el mismo lugar puede generar problemas si no se usan las herramientas adecuadas. Al trabajar de casa hay que intentar generar un clima de trabajo: no es domingo, ni feriado, no sirve estar en pijama en la cama. Esto va a durar muchos días y es necesario mantener una rutina laboral. La responsabilidad es personal: nadie te controla en tu casa, es importante ser responsables”.

“Slack, Trello, Meet o Zoom y herramientas colaborativas online como Google Docs", propone Pablo Verdenelli, CEO de InfoAD, compañía especializada en medición de actividad publicitaria y contenidos. Sin embargo, "el uso de herramientas de este tipo, su gran mayoría online y de pago con tarjetas, va a generar un sobre costo a todas las empresas, porque son herramientas que pagan impuesto PAIS al 30% en Argentina. Deberían eliminarlo para insumos de empresas, pero el listado de AFIP de servicios digitales no se actualiza hace 2 años aproximadamente y no tiene incluido ni siquiera a Gmail”.

Desde Tienda Nube sugieren "usar Slack como medio de comunicación predeterminado para cualquier conversación que pueda tener un grado de asincronicidad, es decir donde no necesitamos respuesta inmediata".

Slack es una herramienta de mensajería pensada para equipos. Al igual que otras opciones existentes permite crear grupos a los que accederán los diferentes miembros para poder estar comunicados todos, como si estuviesen en la misma oficina.

En la plataforma de e-commerce recomiendan, además, definir objetivos claros de trabajo y apoyarse en Asana, una herramienta para gestionar tareas y proyectos de equipo, "para poder colaborar y tener visibilidad más fácilmente".

Alfredo Parody, CFO de Surhive, compañía rosarina que provee software y soluciones a empresas de juegos online europeas, sostiene que la optimización de recursos de conectividad en office, que ejercitan casi desde su fundación, requiere tener servidores en la nube, con servicios de correo electrónico tipo google, usando calendarios online y metodologías online de trabajo con equipos organizados por líderes". Así, "no debería haber contratiempos", piensa.

"El desafío es para las empresas que están muy acostumbradas a trabajar de manera presencial en oficinas de manera permanente. Tener un buen programa de chat interno con canales dentro del mismo, para no saturar las conversaciones, como por ejemplo zulip, donde podés ir viendo los diferentes temas, sus avances, status. Zoom es ideal para weekly scrum, podés poner al tanto a los involucrados por proyecto, usar correctamente los calendarios de google que se sincronizan con mails y aplicaciones, sistemas de tickets para asignar trabajos y prioridades como Pivotal, Jira, entre otros. Tener computadoras personales con la posibilidad de resguardar e encriptar la información y tomar la información de la nube para poder trabajar desde cualquier lugar. Coordinar horarios de trabajo, sistemas de internet seguros y no trabajar en lugares públicos", es el menú de opciones que propone Parody.

LV LEONARDO VILLAFAÑE