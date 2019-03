El "Electrofest argento" tiene todo 35% off: ¿conviene o es mejor comprar afuera?

Hoy 11, mañana 12 y el miércoles 13 tendrá lugar el ElectroFest, un evento de descuentos que involucra a las principales cadenas retailers de la Argentina.

Las tiendas que participan son Cetrogar, Frávega, Garbarino, Megatone, Musimundo, Ribeiro, Aloise, Casa del Audio, Compumundo, Hendel y Naldo, tanto vía web como a través de los canales telefónicos y físicos, con envío a domicilio o retiro de manera presencial.

Entre los productos que pueden comprarse con descuentos que llegan, según la entidad que organiza, hasta el 35%. Hay notebooks, tablets, consolas de juegos y televisores. ¿Conviene comprarlos con este descuento o es mejor esperar a algún viaje al extranjero para traer alguno de estos productos? A continuación, el análisis de algunos productos seleccionados y luego una serie de consejos para aprovechar todas las ofertas de la mejor manera.

Notebook

Una notebook Lenovo con un procesador Intel Core i3 (RAM de 4 gigas y un tera de capacidad de almacenamiento), el retailer Garbarino la ofrece a $ 23.000 -un 23% menos que su precio original de $ 30.000, según el comercio.

Garbarino.

Un equipo similar en Amazon cuesta US$ 349, lo que con un dólar a $ 43 da poco más de $ 15.000. La conclusión es evidente, más ahora que se pueden ingresar dispositivos electrónicos sin pagar extra en la Aduana.

Amazon.

Mientras tanto, en el destino habitual de los argentinos, Chile (Tienda Paris), el mismo equipo está a $ 370.000 (pesos chilenos) o $ 22.800. En este caso, conviene comprar cerca de casa.

Consola de juegos

Una Playstation 4 de 1 tera slim de Cetrohogar la vende a $ 25.000. Incluye el juego Fifa 2019. En Amazon cuesta US$ 460 (casi $ 20.000) y en Chile 420.000 pesos chilenos ($ 26.000), aunque en este caso incluye también el juego Red Dead Redemption II. ¿La conclusión? Los chilenos deberían venir a la Argentina a llevarse su Play, pero a nosotros nos conviene viajar pero, en este caso, no hay tanta diferencia.

Cetrohogar.

Amazon.

Tablet de 10 pulgadas

En el caso de las tablets, el problema es conseguir modelos de última generación entre las ofertas. Lo más cercano es una Alcatel Pixi 3 de 10 pulgadas (que, desde la apariencia, se acerca a un iPad) que ofrece Red Megatone a $ 5.300, que en los Estados Unidos ya no se consigue nueva. Puede comprarse una similar, la Amazon Fire HD de 10 pulgadas a US$ 150 (unos $ 6.500). En Chile, una Huawei Mediapad T3 de 10" está 110.000 pesos chilenos ($ 6.700) pero es un equipo muy superior. Este es un caso en donde conviene evaluarse para que se quiere utilizar la tablet: si la necesidad es básica, no vale la pena buscarla en el exterior.

Red Megatone.

Amazon.

Televisor Smart de 49"

En Musimundo, una TV Smart de 49 pulgadas Philips cuesta $ 16.600 (con un ahorro de $ 900). Si se compra en Tienda Paris, en Chile, un dispositivo similar de 50" está 430.000 pesos chilenos ($ 26.500). Traer una TV desde los Estados Unidos es poco recomendable por los precios de bodega que hay que pagar en el avión. El tamaño y el precio, más la posibilidad de cuotas, hace que el usuario argentino tenga que decantarse por la oferta local.

Guía para aprovechar las ofertas

Hacer una lista. Conviene anotar todos los artículos que van resultando de interes. Lo más sencillo, en caso de hacerlo desde el celular, es ir guardando capturas de pantalla para luego analizar si los descuentos son reales o si los precios base están inflados.

Comparar precio. Acá, el mantra de Lita de Lazzari no pierde vigencia: hay que "caminar" o, en caso de las plataformas electrónicas, visitar todas las cadenas que ofrecen los productos buscados. Una vez que se detecta una oferta interesante, lo mejor es darse una vuelta por la competencia. Incluso si uno está en una tienda física, lo mejor es chequear si no conviene más comprarlo online y luego pedir retiro en tienda (suele ser el caso).

Formas de pago. Esta es obvia: cada comercio tiene distintas facilidades de pago y hasta cuotas sin interés con tarjetas de crédito de bancos determinado. En este sentido, lo mejor es chequear que el descuento siga siendo tal una vez que se decide a comprar en cuotas o si solo aplica en la modalidad de un pago.

Evitar engaños. La manera de evitar caer en estafas es ingresar desde el sitio oficial de Electrofest y desde ahí a las páginas de las tiendas que participan en el evento.

Hay que apurarse. Cuando a uno le interesa un producto, lo mejor es decidirse rápido porque el stock suele ser limitado (y debe estar aclarado en la publicación). En caso de comprar en el local, lo mejor es preguntar si hay stock antes de realizar la compra.

Tiempos de entrega. Hay que chequear siempre los plazos de la entrega porque dependerán de la zona y la modalidad (retiro en sucursal o envío a domicilio).