El Día “D” para PlayStation 5: Sony confirmó la fecha en que develará los misterios de la consola

El misterio sobre cómo será la nueva PlayStation 5, el esperado dispositivo de la compañía japonesa Sony parece estar llegando a su fin. El “Día D” para la Play 5 ya tiene fecha y hora oficial: el próximo jueves 4 de junio, a partir de las 17 horas (hora Argentina).

La firma nipona utilizó sus redes oficiales en la red social Twitter para postear un breve video e incluir la leyenda “El futuro del juego” (The future of gaming).

En la edición de imágenes puede observarse al esperado nuevo joystick DualSense, que despertó una gran expectativa desde que la firma oficializó su diseño.

Días atrás, Infotechnology había adelantado que un nuevo evento de Sony se realizará a principios de junio.

¿Qué se mostrará?

Todo parece indicar que en el transcurso del evento, que se podrá observar de forma online por el canal oficial de PlayStation en la plataforma YouTube, la empresa japonesa presentaría finalmente el diseño de su esperada consola de nueva generación.

El evento se prolongará por casi una hora, tiempo suficiente para que los ejecutivos de la empresa develen uno de los misterios mejor guardados en los últimos tiempos.

No obstante, algunas versiones advirtieron que por tratarse de Sony no debería extrañar que no se confirme finalmente el diseño del equipo.

La palabra de Sony

“Hemos compartido con vosotros las especificaciones técnicas y os hemos mostrado el nuevo mando DualSense inalámbrico”, remarcó Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment's (SIE, por su sigla en inglés).

Jim Ryan, presidente y CEO de Sony

Interactive Entertainment's

“¿Pero qué es de un lanzamiento sin sus juegos? Es por ello que me congratula anunciar que dentro de poco ofreceremos un primer vistazo a los juegos a los que jugaréis después de que PS5 salga a la venta estas navidades. Los juegos que llegarán a PS5 representan lo mejor de esta industria de parte de estudios innovadores repartidos por el globo”, añadió.

“Los estudios, desde los más grandes hasta los más pequeños, los recién llegados y los establecidos, todos han trabajado duro para desarrollar estos juegos que mostrarán el potencial de la consola”, agregó Ryan.

En ese sentido, el ejecutivo precisó que la presentación va a durar más de una hora, y promete “más eventos del estilo” como parte de "nuestra serie de actualizaciones sobre PS5.

“Y quédense tranquilos, tras la presentación de la próxima semana, todavía nos queda mucho por compartir con vosotros", completó.

A partir de las palabras del ejecutivo, los especialistas más escépticos advirtieron que la compañía podría dejar la presentación de la esperada consola para un futuro evento y limitarse a mostrar solo algunos de los nuevos juegos exclusivos.

Se presume que estos títulos serán los que acompañarán a la firma en su fecha de salida al mercado, es decir, antes de la próxima Navidad por un valor que aún también se desconoce.