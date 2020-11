Día del Soltero: mega ofertas en Amazon que llegan a la Argentina y se pagan "con dólar viejo"

El próximo 11 de noviembre se consagra como el día del soltero. Frente a la festividad, Amazon rebajó los precios de miles de productos. ¿Qué se puede comprar? Smartphones (desde Apple a los “mata iPhone”), notebooks, aspiradoras robot, ropa para bebé, PlayStation, entre muchos otros productos. Estos son algunos productos que ya están rebajados.

Apple iPad 10.2” octava generación: puede conseguirse a través de Amazon España en este enlace. El modelo de 32 GB cuesta $379 euros. Cuenta con un sistema operativo iPadOS 14, Wi-Fi y chip A12 biónico.

Samsung Galaxy Tab S7: la tableta Android de 11 pulgadas cuesta $579 euros. Puede conseguirse a través de Amazon España aquí. Tiene 128 GB, Android 10 y procesador Qualcomm Snapdragon 865 plus.

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB: puede comprarse por $1.219 euros a través de Amazon Global. Está rebajado $60 euros, es decir, un 5% off. El iPhone de gama alta está equipado con un sistema de triple cámara y pantalla OLED súper retina XDR de 6,5 pulgadas.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G: el nuevo tanque gama alta de Xiaomi cuesta $249 euros en Amazon España. Puede comprarse haciendo clic en este enlace. Su cámara posee un sensor principal de 64MP y el equipo estará disponible en colores gris oscuro y negro. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 con soporte a conectividad 5G. Tiene un sistema de triple cámara trasera con sensores de 64 MP (Principal); Ultra Gran Angular (13MP); y Sensor Macro (5MP).

Kindle con luz frontal integrada: cuesta $64,99 euros y está 28% OFF. Su pantalla es de seis pulgadas, viene con luz integrada regulable que permite leer durante horas y tiene una capacidad de 4 GB. Puede comprarse aquí.

Kindle Oasis: cuesta $189,99 euros y está 24% OFF. Está equipada con luz cálida ajustable, es resistente al agua, 8 GB de capacidad y Wi-Fi. Puede comprarse haciendo clic en este enlace.

Lenovo IdeaPad 3: puede comprarse a través de Amazon Global por US$ 449.99 haciendo clic aquí. Tiene una pantalla de 14 pulgadas y un procesador AMD Ryzen 5 3500U con tarjeta gráfica Radeon.

Acer Aspire 5: es una notebook décima generación con un procesador Intel Core i3. Cuesta $479.99 euros y puede comprarse aquí.

ASUS Chromebook Z1400CN-BV0306: puede comprarse a través de Amazon Global a $295,93 euros acá. Está equipada con 4GB de RAM, Intel Celeron N3350 y tarjeta gráfica integrada Intel HD Graphics 500.

Cómo comprar en Amazon y que llegue a la Argentina sin problemas

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros. Es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.