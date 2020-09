Día de megaofertas en EE.UU.: compras notebooks y tablets a mitad de precio y entregan "puerta a puerta"

Como si fuera un black friday o cybermonday de Amazon, la empresa de ventas online también se sube a la fiebre de los grandes descuentos en poco tiempo. Amazon está celebrando el Día del Trabajo en Estados Unidos con megas ofertas en su página. Se puede ahorrar hasta 50% en una gran variedad de productos de tecnología.

La guía definitiva: cómo comprar en Amazon y que llegue sin problema

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado).

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

El paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país. Por ejemplo, los compradores constataron que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual. Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

Cuáles son los productos estrella

Apple AirPods: Cancelan ruido, larga duración de batería y muy recomendados: los auriculares inalámbricos Apple AirPods Pro estaban US$249 y fueron rebajados a US$ 219.98.

Los clásicos auriculares inalámbricos Apple también están rebajados. Originalmente costaban US$159 y ahora fueron rebajados a US$ 129.98. Se pueden comprar en Amazon acá.

Auriculares inalámbricos Beats

Los auriculares Beats Solo Pro costaban US$ 300 dólares y se rebajaron a US$ 229. En una amplia gama de colores, Beats ofrece auriculares inalámbricos con sonido inmersivo y reviews positivas. Podés conseguirlos acá.

Los Powerbeat powerless inalámbricos también están de oferta y vienen en una variedad de colores. Costaban US$ 249.95 y ahora salen US$ 199.95 en Amazon.

Kindle

El e-book Kindle paperwhite de Amazon tiene un 85% de opiniones positivas. Es un kindle liviano, trasportable y la batería dura semanas. El dispositivo de 8 GB cuesta US$ 169.97 mientras que el Kindle de 32 GB cuesta US$ 199.97.

Apple iPad mini

La tableta iPad mini cuesta US$ 349.99 y está rebajada en un 12%. Viene equipada con 64 GB de memoria, cámara 8 MP con HDR y transmite videos en HD 1080p. Tiene un 89% de reviews positivas en Amazon.

Ofertas para gamers

Computadoras, auriculares, teclados y ratones Alienware están de oferta en Amazon. Están hasta en un 30% OFF. El teclado gamer ergonómico RGB Alienware cuesta US$118.99 y anteriormente costaba US$159.99.

Reloj inteligente Fitbit

Fitbit Charge 4 es un reloj inteligente “fitness”. Está equipado con GPS, aplicaciones y seguimiento de ritmo cardíaco. La batería dura aproximadamente 7 días. Cuesta US$ 129.95 en Amazon.

Mochilas Osprey

Las mochilas Osprey están 25% off en Amazon. Las mochilas Osprey se adaptan a cualquier viajero. Pueden ser utilizado para senderismo, mochileros, viajes largos y uso diario.

Entregas puerta a puerta: ¿Qué empresas conviene usar si no quiero comprar directamente en Amazon?

Son varias las empresas que aprovecharon este nicho para ofrecer un servicio de compras en el exterior superior a las opciones oficiales. En pocas palabras, lo que todas tienen en común es que ofrecen un servicio de entrega directa y hacerse cargo de casi todo lo relacionado con el papeleo burocrático. El usuario solo elije el producto en la tienda digital extranjera de su preferencia y las empresas se hacen cargo de todo lo demás.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. Cuando se creó el sistema de entregas Puerta a Puerta, para flexibilizar las complejidades de los pedidos al exterior, uno de los primeros argentinos que vio el negocio en esto es Mario Celada.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito. A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

Otra alternativa, acaso la más diferente de todas, se llama Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía.

Por la actual pandemia, la empresa amplió el plazo recomendado de entrega hasta los 90 días, para ajustarse a las restricciones de viaje en algunas de las rutas más populares (especialmente EE.UU. y Europa).

Una de las ventajas de Grabr sobre el Puerta a Puerta es que con el servicio de Puerta a Puerta se abona el 30% del Impuesto País tanto en el producto como en el envío, ya que la compra debe hacerse en dólares y en un pago, por lo cual también se exponen a una suba repentina del dólar al momento de pagar el resumen de la tarjeta.

Por otra parte, hay productos, como perfumes, bebidas con alcohol o cámaras de fotos/drones con batería extraíble que no se pueden enviar a través del Correo pero sí se pueden recibir con un viajero. En este mismo sentido, las compras vía Puerta a Puerta están limitadas por lo que ofrecen los sitios de e-commerce. El sistema de Grabr permite comprar cualquier producto aunque se venda en tiendas físicas.