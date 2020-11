Cybermonday: todas las razones para comprar computadoras "anti devaluación" en 18 cuotas

Durante los primeros 100 días desde que comenzó la cuarentena obligatoria (hasta el 30 de junio), las herramientas de home office y las que se utilizan para realizar encuentros familiares crecieron arriba de 5.900% en la Argentina. Zoom, puntualmente, se multiplicó hasta el infinito y más allá: más de 25.600%. También creció el streaming de juegos -244%- y el uso de plataforamas de entretenimiento como Flow, de Telecom Cablevisión, en 31%; Netflix, 4%; y YouTube, 11%. Todo esto según datos recopilados por Telecom.

Esto quiere decir que el uso tanto de computadoras como de celulares inteligentes fue in crescendo, y así sucedió con la venta de computadoras de escritorio y notebooks: la demanda supera la oferta. Eso es lo que dicen dos fuentes distintas sobre la situación que enfrenta aquellas personas que quieren comprar una computadora en la Argentina.

Los números que muestra el sector lo dicen todo: en el tercer cuatrimestre de este año, que acaba de terminar, se vendieron aproximadamente 210.000 computadoras de escritorio, lo que supone un crecimiento de 87% respecto al año pasado. Todo esto en medio de la crisis económica provocad por la pandemia y que supuso una economía en caída durante los primeros meses del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y que recién ahora comienza a recuperar terreno pero en porcentajes de un único digito.

En notebooks, el crecimiento fue mayor, 101%: ingresaron al país 330.000 dispositivos, que incluyen 53.000 de una licitación estatal del año pasado que nunca había llegado por problemas de abastecimiento en los procesadores.

En esta categoría puntual, los equipos que hoy llegan al país hay que separlos en dos grupos: los importados 100% y aquellos que también son importados pero que aquí se les agrega el sistema operativo y se las embala. En caso de las desktop, lo que llegan aquí son las partes y se las ensambla en fabricas de CABA y Gran Buenos Aires. En Tierra del Fuego esto no ocurre desde que el Gobierno anterior bajó los aranceles de importación.

Casi podría decirse que el sector está viviendo un "veranito" pero las condiciones para conseguir los equipos y los dólares para pagarlos son tan complejas que incluso en este momento favorable la sensación es de "incertidumbre pandémica", al decir de una fuente del sector retail consultada para esta nota.

Más allá de las necesidades provocadas por la pandemia, que supone en muchos casos una demanda agregada sobre los dispositivos hogareños, puede verse que la venta de computadoras de todo tipo viene aumentando por la creciente dificultad para acceder al mercado oficial de divisas así como por el valor del dólar Blue, que duplica el valor del oficial. Incluso a pesar de que los precios de los equipos crecieron alrededor de un 30%, según fuentes de la industria.

Por todo esto, este es el momento ideal para adquirir una computadora y más aún cuando se trata de equipos de gama de entrada que, al ser considerados nacionales, están incluidos en los planes Ahora 12 y Ahora 18 que tienen un período de gracia de tres meses antes de comenzar a pagar. Esto quiere decir que quien compre ahora va a comenzar a pagar luego de las fiestas y el fin de año, con la liquidación de enero. Y con los descuentos del Cybermonday, que tiene lugar entre el 2 y el 4 de noviembre, más aún.

Además, se espera que para fin de año vuelvan a subir los precios -que vienen aumentando desde que comenzó el aislamiento obligatorio en la Argentina- para enfrentar las fechas de compras navideñas y de fin de año.

"Hay que comprar ahora, sobre todo porque tenés tres meses de gracia y una tasa baja, independientemente del Costo Financiero Total", dice el experto en consumo Damián Di Pace. El valor real de las cuotas se va achicando cuando se considera que se termina de pagar a los 15 o 21 meses después de haber efectuado la compra y que el valor en pesos surge del precio de las computadoras en dólares pero al valor oficial.

Mientras tanto, en aquellos equipos completamente importados que no entran dentro de los planes oficiales -habitualmente, los de gama alta-, los locales incorporan un precio adicional cuando es financiado, pero si hay cuotas conviene igual, explica Di Pace.

Sin embargo, no todo es color de rosa. "Hay falta de algunos equipos disponibles en stock. Se puede adquirir financiado pero quizás no todos los equipos que uno quiere", agrega el especialista en consumo. Otra fuente matiza este comentario y dice que el faltante se ubica en los equipos de rango medio, Intel i3, tal vez i5. Los equipos de gama baja se consiguen, con muchas cuotas, empezando por las cloudbook, laptops de baja potencia de procesamiento con poca memoria, especiales para trabajar online pero a las que no se les puede pedir mucho más: se trata de aquellos equipos que traen procesadores Intel Celeron de la línea N. Lo mismo sucede con la gama alta, las marcas importadas (Dell, HP, Acer, Lenovo, Asus, por citar algunas): hay pero los precios comienzan a hacerse prohibitivos, y el financiamiento es pobre.

Por supuesto, no hay que perder de vista que si los sueldos no suben, ningún precio se licua, por más cuotas e intereses fijos que tengan.

Faltante global

Diego Botana, Chief Commercial Officer de Garbarino, habla de un "faltante global" de algunos productos para fabricar computadores, como pantallas. Jorge Scaramuzzo, de EXO -que ahora se dedica a dar soluciones tecnológicas, con foco en salud y educación, más allá de la importación de computadoras-, menciona el faltante de motherboards en China y el efecto que el "feriado chino", que corre del 1 al 10 de octubre, tuvo en la provisión global de equipos.

Pablo Suaya, de PC Arts (que distribuye Dell y Acer además de importar y fabricar para su marca propia, Banghó), habla de faltante de mothers, placas de video, entre otras cosas, a escela global también.

En el mismo sentido habla Sebastián Novoa, de la consultora IDC, que señala además las compras de escuelas de los Estados Unidos para enfrentar la vuelta a clases

Algunos importadores, en off, reconocen que hay problemas para hacerse de los dólares para hacer los pagos. "El Central tarda entre dos y tres días en autorizar las operaciones y eso complica cuando el panorama de falta de equipos es global".

Una cuestión que marca los tiempos que vivimos: la cadena de pagos del sector está más fluida y corta que nunca. Si bien no se trata de pago "al contado", está cerca de serlo. Hablando en criollo, nadie suelta una computadora sin ver el dinero antes.Suaya

Las mejores ofertas del Cybermonday

Fravega tiene una notebook eNova de 14,1 pulgadas, con un procesador Intel Core i3-5005u, 8 gigas de RAM y 1 tera de almacenamiento a $ 75.000, dentro del plan Ahora 12-18. Especial para quienes buscan un equipo portátil para trabajar con una buena potencia que (presumiblemente) dure varios años antes de ser obsoleto.

Garbarino, en tanto, ofrece una computadora de escritorio PC BOX Intel Core i3 (gabinete, telcado, mouse, parlantes, sin monitor) a $ 50.000, dentro del plan Ahora 12. Este equipo tiene la misma potencia que la laptop anterior pero en formato desktop; hay que pensar también que hay que comprar un monitor.

Este retail también tiene una notebook EXO de 15,6 pulgadas, procesador Intel Core I3-5005U, 4 gigas de RAM y 500 de memoria a $ 76.000, con Ahora 12. Esta es una laptop de poca potencia ideal para navegar por la web y usar herramientas de oficina siempre y cuando no se piense en exigir demasiado; ideal para el uso escolar pero no mucho más.

En MercadoLibre ofrecen 18 cuotas en varios equipos. Una notebook Kiano Elegance de 15,6", Intel Core i3 con 8gb de RAM y 256gb de memoria interna cuesta $ 79.000. Es similar a la i3 de Fravega pero con menos espacio de almacenamiento.

También puede encontrarse una PC Exo Clever AMD Ryzen 5 3400g, 8gb de RAM y 1tb de almacenamiento (teclado, mouse, parlantes, sin monitor) cuesta $ 104.500. Este equipo está por encima de un Intel Core i5 y es una garantía para varios años, aunque hay que comprar aparte el monitor; útil para trabajar pero también para jugar.

Y una All In One PCBOX Arwin de 19,5 pulgadas con procesador Intel Celeron N3050, de 4 gigas de RAM y 500 gigas de almacenamiento está a $ 66.500. Sirve para trabajar pero no se la puede exigir mucho.

Fallabella tiene notebook PCBOX Intel Celeron 14" con 4GB RAM y 64 gigas de almacenamiento a $ 38.000 con 6 cuotas sin interés. De lo más barato que puede encontrarse; sólo para navegar con paciencia y para usar programas de ofimática.

Y la Tienda EXO tiene una notebook EXO con procesador Intel Core i7-6660U, 8 gigas de RAM y 1 tera de almacenamiento a $ 120.000 con Ahora 18. Este es el equipo más potente de la lista.

SD Sebastián De Toma