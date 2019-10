Cyber Monday Chile: el evento trasandino ofrece ofertas para ahorrar miles de pesos

Cyber Monday, el segundo evento de compras online del año funciona en varios países. Si bien en la Argentina será el mes que viene, como en otros lugares -puntualmente, entre el lunes 4 y el miércoles 6 de noviembre-, en Chile decidieron adelantarse para "no impactar negativamente las ventas que se producen en las semanas previas de la Navidad" -de acuerdo a lo publicado por el matutino chileno El Mercurio- y llegará en pocos días: comenzará el próximo lunes 7 de octubre y se desarrollará hasta el miércoles 9.

El año pasado, la fecha de ventas registró ventas por US$ 233 millones (166.000 millones de pesos chilenos). Y este año participarán 444 tiendas y marcas y se esperan 2 millones de transacciones y US$ 270 millones en ventas.

Si bien el año pasado cayeron las compras de los argentinos en el país andino -30% menos en el primer semestre de 2018, según la Fundación Ideal y de la Cámara de Nacional de Comercio de Chile-, este año a partir de los saltos del dólar la diferencia entre un país y el otro volvió a notarse. Cuando la inflación volvió a recortar la brecha comprar tecnología en el vecino país puede ser 25% más económico y la indumentaria cuesta hasta un 45% menos.

Las ofertas van a figurar, en su conjunto, en el sitio web www.cyber.cl/ aunque hasta el momento no hay ninguna publicada pero desde ya si la diferencia es positiva en cualquier día, en un día de descuentos será aún más conveniente.

¿Cómo y qué conviene comprar en Chile?

En el vecino país andino, se pueden encontrar varias ofertas. Por ejemplo, mientras que un Led de 55’’ 4k y Ultra HD cuesta al cambio $ 37.049 en Chile, acá se consigue el mismo artículo en una sucursal de la misma empresa consultada por $ 49.990, lo que implica que en Argentina cuesta 35% más (por cada $1.000 chilenos se abonan $ 65 argentinos).

Otra ventaja es que en Chile se consigue mayor variedad donde la diferencia más pronunciada se da en celulares y computadoras. Así un smartphone que cuesta al cambio $ 5.524,35 en Chile (Motorola E5 play), en Argentina se consigue a $ 6.999, y en el vecino país el mayor surtido en oferta es de la línea Apple: algo especialemente para el argentino y su fetiche por el iPhone. Un parlante portátil, marca Sony SRS xb20, en Chile cuesta $ 2.599 al cambio y en el país $ 3.299, es decir 27% más.

Una laptop Lenovo con procesador Intel i5 (rigido de 1 tera) acá en la Argentina cuesta $ 40.000 o US$ 875. En Chile, 500.000 pesos chilenos o US$ 705; en Brasil, R$ 2.270 o US$ 570 y en Uruguay, US$ 730. Por supuesto, los modelos no son exactamente iguales (aunque sí similares) así que hay que comparar bien antes de decidir. En este caso, la diferencia mayor es con Brasil, mientras que con Chile y Uruguay la diferencia está apenas arriba de los US$ 100.

En el caso de una cámara Nikon B500 en la Argentina cuesta $ 17.000 o US$ 372; en Chile son 120 pesos chileno a US$ 170; en Brasil, R$ 1.300 o US$ 325 y en Uruguay, US$ 360. Nuevamente la Argentina sale perdiendo con Chile mientras que con el resto está más o menos igual.

Finalmente, en las consolas de videojuegos, una PlayStation 4 Slim de 1 tera con tres juegos (en Fravega) en el país está $ 28.000 o US$ 612. Chile: 270.000 pesos chilenos o US$ 382; Brasil: R$ 2.350 o US$ 588; Uruguay: US$ 760. La diferencia real es con Chile.

Las opciones de viaje

El viaje a Chile cuesta, aproximadamente, entre $ 15.000 y $20.000, por un viaje para pasar 3 días durante la semana de ofertas.

Fuente: Despegar.com

Otra de las opciones de viaje es a través de un circuito corto en bus vía Mendoza. El viaje dura 7 horas y tiene un precio más módico que la vía área directa. Por solo $ 1.100 se puede viajar hasta Santiago de Chile.

Al igual que en otros países existen tiendas para que compres los productos desde Argentina a un mejor precio por Internet.

Tienda Paris

Tienda Paris es uno de los comercios electrónicos más grandes de Chile, es ideal para hacer tus compras por Internet sin problemas. Tiene una gran variedad de productos y una sesión especial con ofertas constantes. Este es el sitio web.

Ripley

Una de las tiendas más reconocidas para los argentinos. Tiene una sección dedicada especialmente a las compras de los residentes de nuestro país. Este es el sitio web.

Por último, vale aclarar que a diferencias de las compras a Amazon o EE.UU., en este caso es conveniente (por logística y costos) ir a buscar los pedidos a Chile.

¿Qué conviene comprar?

Por ejemplo, el sitio Neotronics ofrece una videoconsola PlayStation 4 Pro por unos $ 309.990 chilenos que, al tipo de cambio, serían unos $ 25.044 argentinos.

En Mercado Libre de Argentina el mismo producto se ofrece por encima de los $ 40.000, en promedio.

El sitio web de la operadora Claro, en tanto, ofrece también importantes descuentos de hasta 70% en el CyberMonday Chile. En ese contexto, comercializa un smartphone Motorola G7 Plus en 12 cuotas de $ 7000 chilenos (unos $ 84.000 chilenos en total, unos $ 6780 argentinos).

En la Argentina, ese mismo equipo, Mercado Libre lo ofrece en $ 26.000 en promedio.

En el portal de Lenovo, en tanto, se ofrece una notebook IdeaPad S540 de 14 pulgadas por unos $ 510291 chilenos (unos $ argentinos) gracias a un descuento de 19%.

Mercado Libre de Argentina, en tanto, ofrece una notebook de características similares por $ 78.099.

Otras ofertas las pueden encontrar desde el portal menú del Cyber Monday de Chile haciendo click acá.